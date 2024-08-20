許銘春宣布投入高雄市長初選　黨內對手們這樣說

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▲前勞動部長許銘春決定將投入2026高雄市長黨內初選，同時她也公布參選主軸是「高雄有春」，代表「高雄有銘春，大家生活攏有春」。（圖／許銘春辦公室提供）

前勞動部長許銘春自勞動部長卸任後回到高雄積極走訪基層，今（20）日在拜訪高雄市交通運輸總工會時正式表態宣布，決定將投入2026高雄市長黨內初選，同時她也公布參選主軸是「高雄有春」，代表「高雄有銘春，大家生活攏有春」。對於民進黨有多人表態參選，許銘春說，民進黨人才濟濟，大家都很優秀，君子之爭，各自努力。目前民進黨高雄市長共有5人爭取提名。立委賴瑞隆表示，他與許銘春都是高雄市前市長陳菊的子弟兵，「兄弟登山各自努力，相信大家都有默契，不會傷了和氣。」立委許智傑則說，願意為高雄努力打拼的，我們都會互相鼓勵和祝福。立委邱議瑩認為，陳其邁的高雄市長任期未過半，現在談初選似乎太早，不過不管怎樣，都會尊重黨中央的安排。立委林岱樺說，整合最大共識，團結最大力量，延續高雄人的光榮感。許銘春今天上午拜會高雄市交通運輸總工會，並帶著全國工人總工會理事長張家銘、台灣總工會副理事長楊峯苗等人正式表態參選。許銘春說，今天卸任勞動部長剛好滿3個月，經過3個月的沉澱與深思熟慮，決定將投入2026高雄市長黨內初選。許銘春表示，自台大法律系畢業後，在高雄執業22年，也因律師身分與前市長陳菊結緣，加入市政團隊。自2008年起在高雄市政府擔任新聞處長、法制局長和副市長，再於2018年前往中央接任勞動部長，直到今年520卸任。許銘春表示，感謝高雄給予自己的養分，才能到中央服務廣大勞工朋友，現在完成使命回到高雄，她應該帶著先後累計超過12年的中央及地方公共事務經驗，繼續奉獻鄉親，帶領高雄走向下一個新的篇章。許銘春表示，高雄歷經謝長廷市長擘畫城市美學、陳菊市長完成各項重大基礎建設，陳其邁市長持續推動產業轉型，引進世界潮流的AI科技產業，如今的高雄不僅走向世界，高雄就在世界中發光。許銘春認為，自己在勞動部長任內，許多高雄市立委都很支持勞動部的法案、預算，大家關係不錯，都有互動，「大家都是好朋友，君子之爭，大家各自努力」。至於初選期程，則是黨中央權責，應由黨中央通盤考量規畫，她都尊重。並表示，這次決定參加民進黨高雄市長初選，有跟陳菊報告，陳菊有特別提醒，「大家都是黨內同志，一定要團結、整合，這樣才能市民也贏、高雄也贏，雙贏」。許銘春也很感謝陳其邁對她在高市府及勞動部服務期間的肯定，未來在整個市政規畫、擘畫上，她會找時間再跟陳其邁請益。陳其邁讓高雄進入躍升階段，「我覺得向現任市長請益是必要的」。對於國民黨的立委柯志恩參選高雄市長，許銘春認為，柯志恩是優秀的對手，大家有心和熱情要為高雄服務，就是君子之爭，期待高雄有好人才。