不是全聯、寶雅！外國人改逛「台灣1賣場」超意外：半夜人最多

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▲網友好奇家樂福開24小時都是誰在逛，沒想到釣出許多人答案是「外國人」，像是西門町家樂福桂林店，就受到外國人熱烈歡迎。（圖/家樂福臉書）

▲西門町家樂福桂林店曾經擺放看板調查旅客國籍，結果韓國人貼紙超多，各國旅客也不少人會朝聖台灣家樂福。（圖/路上觀察學院）

▲韓國人來台灣家樂福超愛買熊寶貝，YouTuber卡特與台韓夫婦在購物時，也直擊有韓國人正在購買，相當有趣。（圖/YT@卡特）

台灣的賣場種類有許多，帶給民眾無數的便利，而有些品牌對台灣人來說雖然是日常，例如超市全聯、生活賣場寶雅、小北百貨等等。就像我們到日本旅遊時，最愛逛LAWSON、唐吉訶德的意思一樣。而近日，就有網友討論「半夜家樂福到底都是誰在逛？」貼文引起熱議，意外發現許多外國人都超愛來台灣逛家樂福，並且帶回許多商品回國。一名網友在PTT貼文指出「家樂福很有多家門市都是24小時營業，貼文曝光，不少網友紛紛回應、「之前住在附近，半夜去逛還真的挺多人，外國人不少。」而外國人愛逛家樂福可不是空穴來風的事，，被貼上的貼紙數量非常的多，，當時讓不少網友嘖嘖稱奇表示：，其中因為「家樂福桂林店」位於台北知名景點西門町附近，加上又是24小時營業，因此不少外國旅客都會順路去購買伴手禮，好帶回國，就跟我們會去泰國、日本超市買商品概念一樣。過去YouTuber卡特也帶著台韓夫婦「熊啾啾」 一起去逛家樂福，在購物的過程中，就發現店家直接有設立「台灣名產專區」，相當的貼心。，讓卡特一行人也稱讚：「外國人進到其他國家賣場都會迷失，但家樂福這樣編號熱門產品真的超讚的」。影片曝光後，不少網友紛紛回應、「韓國人來台灣賣場都買泡麵、熊寶貝跟金門高粱哈哈哈哈哈。」