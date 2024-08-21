不是全聯、寶雅！外國人改逛「台灣1賣場」超意外：半夜人最多

台灣的賣場種類有許多，帶給民眾無數的便利，而有些品牌對台灣人來說雖然是日常，例如超市全聯、生活賣場寶雅、小北百貨等等。就像我們到日本旅遊時，最愛逛LAWSON、唐吉訶德的意思一樣。而近日，就有網友討論「半夜家樂福到底都是誰在逛？」貼文引起熱議，意外發現許多外國人都超愛來台灣逛家樂福，並且帶回許多商品回國。
一名網友在PTT貼文指出「家樂福很有多家門市都是24小時營業，要買東西應急其實7-11或者是全家基本上都有了，那家樂福到底為什麼要開24小時？有人會半夜特別去逛嗎？光是電費跟人力成本，12點至8點的營業額能攤平嗎？」
貼文曝光，不少網友紛紛回應「我看你是沒有逛過西門町家樂福，半夜超多日韓旅客」、「桂林路家樂福晚上一堆日韓港妹」、「我常常都會半夜去逛家樂福，真的有很多外國旅客拖行李箱去大採購」、「桂林家樂福半夜去一趟，真的有很多觀光客喔」、「之前住在附近，半夜去逛還真的挺多人，外國人不少。」
外國人超愛逛台灣家樂福！調查這國最多人
而外國人愛逛家樂福可不是空穴來風的事，過去在西門家樂福桂林店門口就有擺出公告看版，以中英文字請旅客統計來自各國的人數，被貼上的貼紙數量非常的多，而又以「韓國」人數最多，次多則是「香港」，接著是「新加坡」，其他國家的欄位也是超多貼紙，當時讓不少網友嘖嘖稱奇表示：「家樂福原來這麼夯！」、「好意外外國人會特地來台灣逛家樂福。」
至於為什麼最多韓國人喜歡逛家樂福，是因為早在2006年，家樂福就已經全面退出韓國市場，這也造成韓國人來台會把逛家樂福當成來台必備的安排行程之一，其中因為「家樂福桂林店」位於台北知名景點西門町附近，加上又是24小時營業，因此不少外國旅客都會順路去購買伴手禮，好帶回國，就跟我們會去泰國、日本超市買商品概念一樣。
韓國人最愛家樂福什麼？超夯商品跌破眼鏡
過去YouTuber卡特也帶著台韓夫婦「熊啾啾」 一起去逛家樂福，在購物的過程中，就發現店家直接有設立「台灣名產專區」，相當的貼心。有趣的是，他們在現場直擊到有同樣來自韓國的旅客正在買「熊寶貝」，啾啾解釋：「熊寶貝在韓國真的超紅，因為就是芳香很持久」，另外他們也發現被標榜台灣名產第一名的不是什麼茶葉、點心，而是金門高粱酒，讓卡特一行人也稱讚：「外國人進到其他國家賣場都會迷失，但家樂福這樣編號熱門產品真的超讚的」。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「有一次大概晚上23點去，看到一群韓國人大掃熊寶貝」、「熊寶貝在韓國真的超級紅，我一個韓國朋友每次來都帶一堆回去」、「熊寶貝真的夯，男友歐巴一年回韓都會掃六盒回去給他姊姊，兩個月換一盒」、「韓國人來台灣賣場都買泡麵、熊寶貝跟金門高粱哈哈哈哈哈。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光，不少網友紛紛回應「我看你是沒有逛過西門町家樂福，半夜超多日韓旅客」、「桂林路家樂福晚上一堆日韓港妹」、「我常常都會半夜去逛家樂福，真的有很多外國旅客拖行李箱去大採購」、「桂林家樂福半夜去一趟，真的有很多觀光客喔」、「之前住在附近，半夜去逛還真的挺多人，外國人不少。」
外國人超愛逛台灣家樂福！調查這國最多人
而外國人愛逛家樂福可不是空穴來風的事，過去在西門家樂福桂林店門口就有擺出公告看版，以中英文字請旅客統計來自各國的人數，被貼上的貼紙數量非常的多，而又以「韓國」人數最多，次多則是「香港」，接著是「新加坡」，其他國家的欄位也是超多貼紙，當時讓不少網友嘖嘖稱奇表示：「家樂福原來這麼夯！」、「好意外外國人會特地來台灣逛家樂福。」
至於為什麼最多韓國人喜歡逛家樂福，是因為早在2006年，家樂福就已經全面退出韓國市場，這也造成韓國人來台會把逛家樂福當成來台必備的安排行程之一，其中因為「家樂福桂林店」位於台北知名景點西門町附近，加上又是24小時營業，因此不少外國旅客都會順路去購買伴手禮，好帶回國，就跟我們會去泰國、日本超市買商品概念一樣。
韓國人最愛家樂福什麼？超夯商品跌破眼鏡
過去YouTuber卡特也帶著台韓夫婦「熊啾啾」 一起去逛家樂福，在購物的過程中，就發現店家直接有設立「台灣名產專區」，相當的貼心。有趣的是，他們在現場直擊到有同樣來自韓國的旅客正在買「熊寶貝」，啾啾解釋：「熊寶貝在韓國真的超紅，因為就是芳香很持久」，另外他們也發現被標榜台灣名產第一名的不是什麼茶葉、點心，而是金門高粱酒，讓卡特一行人也稱讚：「外國人進到其他國家賣場都會迷失，但家樂福這樣編號熱門產品真的超讚的」。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「有一次大概晚上23點去，看到一群韓國人大掃熊寶貝」、「熊寶貝在韓國真的超級紅，我一個韓國朋友每次來都帶一堆回去」、「熊寶貝真的夯，男友歐巴一年回韓都會掃六盒回去給他姊姊，兩個月換一盒」、「韓國人來台灣賣場都買泡麵、熊寶貝跟金門高粱哈哈哈哈哈。」