墾丁今年暑假遊客數量太慘澹！小嫻忍淚問：你們真的都不來玩了嗎

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▲小嫻忍不住想問「你們是真的都不來墾丁玩了嗎？」（圖／翻攝小嫻Threads）

▲許多遊客到墾丁必去的白沙灣。（圖／翻攝GoogleMaps）

進入暑假旺季，許多民眾都安排好出遊行程，但是墾丁的觀光人潮卻不如預期，住房率持續下探，更有知名餐廳結束營業。對此，近年定居屏東的藝人小嫻得知消息後，也忍不住淚問：「你們是真的都不來墾丁玩了嗎？」日前有墾丁住宿業者坦言，還未曾遇過如此慘淡的暑假，今年暑假墾丁訂房率「跌至5成左右」，主要原因與國人選擇出國、天氣熱、流感等因素有關。這消息也讓近年在墾丁定居，更在墾丁大街有擺過攤的藝人小嫻忍不住想問「你們是真的都不來墾丁玩了嗎？定居成為恆春人之後，每次開車下南州交流道，依然有雀躍的度假感耶，真的不來玩嗎？」貼文一出也讓大批民眾有感而發，紛紛回應「其實我也是恆春人，我想說，在恆春鎮內吃喝跟後壁湖的路邊店面都很便宜，但墾丁真的算了」、「墾丁真的太遠太遠了，開車下去起碼四五小時跑不掉，遇上塞車整個白天幾乎都沒了，確實像新聞說的，寧願多花點錢去沖繩，時間成本什麼的低很多也好玩」、「一堆在屏南工作的外地人都陸續離開了，我也是其中之一，就是住在那裡才看清楚台灣最美的風景是大山大海，才不是人」。但也有一票人分享屏東的優勢「恆春、車城、滿洲還有很多地方可以去的」、「要不住貴到靠北的民宿或飯店，避開大連假。墾丁還是有許多物超所值的住宿跟餐點，當地山海依舊迷人」。