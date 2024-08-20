週刊爆柯文哲早知帳「兩千萬差額」！林亮君轟：擺爛還裝小白兔

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民眾黨主席柯文哲總統大選期間政治獻金假帳疑雲持續延燒，週刊今（20）日爆料監察院早在今年4月中查出柯文哲總統大選政治獻金收支不符約2000萬元，柯文哲及黃珊珊等人其實已知情，因為民眾黨喬帳不成才演變成假帳弊案。對此，民進黨台北市議員林亮君抨擊柯文哲擺爛還裝小白兔。林亮君指出，候選人向監察院申報政治獻金時，倘若餘額對不上，需做「差額調節表」說明理由。然而柯文哲辦公室在4月時收到監察院的補正通知後，卻選擇灌水浮報帳目。林亮君批評，柯文哲早知帳目有2000萬的差額，4個月以來不只擺爛，還在事發後裝成小白兔騙同情，「誠信大有問題」。林亮君指出，申報政治獻金的流程中，候選人的存摺餘額必須和會計報告書上的餘額「對得上」，監察院才會通過會計報告書。倘若餘額對不上，候選人需做「差額調節表」說明對不上的理由，監院確認差額無誤後才通過會計報告書。也就是說，如果餘額對不起來，監察院「不會讓候選人的會計報告書通過」。林亮君抨擊表示，根據媒體報導，監察院在4月稽核就已通知柯文哲競選辦公室，收支相差 2,000 多萬元，火速通知柯文哲辦公室要求補正。「柯文哲早知帳目上有兩千萬的差額，還擺爛小白兔」，柯文哲辦公室在監察院通知後的4個月間，只做兩件事，分別是灌水浮報不存在的發票、灌水，讓帳務看起來打平。東窗事發後更裝成政治小白兔，企圖騙取大眾的同情。林亮君進一步指出，柯辦的行為不只違反《政治獻金法》，欺騙公務員的行為恐怕會觸犯刑法「使公務員登載不實罪」,柯文哲陣營4個月以來不作為，帳都被檢調扣走了才在每天開記者會，毫無道理，直指事件擺明就是誠信問題，更質疑柯文哲短缺的錢到底去哪裡。