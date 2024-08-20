「英國比爾蓋茲」生死不明！大摩高層也在豪華遊艇失蹤名單上

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有「英國比爾蓋茲」之稱的英國軟體公司 Autonomy 公司創始人林奇（Michael Lynch）所屬的豪華遊艇，19日凌晨在地中海義大利西西里島附近海域沉沒，目前以之15人獲救，但有1人遇難，尚有6人下落不明，除了林奇與他的女兒失蹤之外，值得注意的是，摩根士丹利國際公司董事長布魯默（Jonathan Bloomer）也在失蹤名單上。根據BBC報導，林奇的豪華遊艇「貝耶斯號」（Bayesian）長達56公尺，搭載22人，19日凌晨在地中海義大利西西里島附近海域突遭猛烈風暴襲擊沉沒，船上人員落海，事發地點就在西西里島近海。報導提到，船上包括英國人、美國人和加拿大人。共有十五人獲救，其中包括一名一歲的英國女孩。西西里民防部門也證實，船上廚師的遺體已被發現。另據路透報導，在出事遊艇附近的船隻船長博納（Karsten Borner）指出，當時風浪非常大，他打開了引擎以控制住船，避免撞上停泊在旁邊的貝氏號。亦有目擊者告訴義大利媒體，當時貝耶斯號的錨已落下，導致桅杆折斷，船隻失去平衡而下沉。這艘豪華遊艇在西西里島外海遇上強烈風暴，甚至出現水龍捲，整艘遊艇翻覆沉沒。報導提到，失蹤的6人包括林奇本人，摩根史丹利國際董事長布魯默等6人在內，仍下落不明，船隻殘骸位於深達50m深的海底，潛水員持續搜尋失蹤者。