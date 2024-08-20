《黑神話：悟空》上市！多間公司宣布放假　Steam同上人數達144萬

由中國公司「遊戲科學（GameScience）」開發的3A動作遊戲《黑神話：悟空》，今（20）日正式在PC和PS5平台推出，台灣玩家雖需跨區到香港或日本 PS Store 購買，但操作流程並不複雜，據統計，今天Steam「同時上線人數」達到119萬，一舉超越《電馭叛客 2077》、《艾爾登法環》等作品，掀起現象級風潮。
據Steam 第三方數據網站「Steam DB」統計，《黑神話：悟空》在上市不到半天，Steam同時上線人數高峰已經達到144萬0487人，這個數字已經超越《電馭叛客 2077》的105萬、《艾爾登法環》的95萬，雖然沒有突破《絕地求生 PUBG》同時上線玩家超過325萬歷史紀錄，但仍是相當可怕的紀錄。
《黑神話：悟空》平日能創造如此可怕的同時上線人數，除了許多玩家的踴躍參與外，考量到《黑神話：悟空》有關卡複雜、劇情繁瑣，許多中國遊戲業相關公司特地宣佈「放假」，讓員工體驗《黑神話：悟空》，甚至員工購買遊戲的費用由公司買單。
《黑神話：悟空》被稱為中國「史上最強單機遊戲」，歷經6年半的開發，終於在全球玩家眼中問世，《黑神話：悟空》以經典小說名著《西遊記》為藍本，以第三人稱為主，具有強烈魂系特色，並融合多種戰鬥技巧和引擎，其中最令玩家驚艷的絕對是「畫面表現」，讓人分不清現實或虛擬引起眾多話題。
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《黑神話：悟空》平日能創造如此可怕的同時上線人數，除了許多玩家的踴躍參與外，考量到《黑神話：悟空》有關卡複雜、劇情繁瑣，許多中國遊戲業相關公司特地宣佈「放假」，讓員工體驗《黑神話：悟空》，甚至員工購買遊戲的費用由公司買單。
《黑神話：悟空》被稱為中國「史上最強單機遊戲」，歷經6年半的開發，終於在全球玩家眼中問世，《黑神話：悟空》以經典小說名著《西遊記》為藍本，以第三人稱為主，具有強烈魂系特色，並融合多種戰鬥技巧和引擎，其中最令玩家驚艷的絕對是「畫面表現」，讓人分不清現實或虛擬引起眾多話題。