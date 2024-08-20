PLG／謝宗融放棄旅日機會！加盟台鋼獵鷹　增添本土內線陣容深度

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台鋼獵鷹今日（20日）正式宣布簽下本土中鋒謝宗融，這位曾獲SBL年度MVP及進步獎的優秀球員，放棄了前往日本B. LEAGUE聯賽發展的機會，選擇留在台灣陪伴家人並加入獵鷹，為球隊增添內線深度。台鋼獵鷹簽下前SBL年度MVP謝宗融，這位身高199公分的中鋒畢業於國立臺灣科技大學，是當時台科禁區的主力球員。謝宗融在大四時期繳出了場均17.7分、14.2個籃板的亮眼成績。2017年，謝宗融參加第15季SBL超級籃球聯賽選秀，並以狀元身份加入臺灣銀行。第18季SBL，他迎來了職業生涯的巔峰，以場均12.5分、8.8籃板的表現，榮獲年度MVP、年度第一隊及年度進步獎，成為SBL史上首位同時獲得年度MVP及進步獎的球員。之後，謝宗融轉戰P. LEAGUE+台北富邦勇士，並在22-24賽季為勇士效力。今年夏天，他原計劃前往日本B. LEAGUE聯賽發展，但因母親健康狀況而決定放棄旅日機會，留在台灣陪伴家人。加入台鋼獵鷹後，謝宗融表示：「很感謝球團給我這個機會，身為中生代球員，我不僅具備移動速度和對抗性的內線優勢，也希望能把過去的經驗分享給隊友，做好自己的本份，並從前輩們身上學習，也與年輕球員一起成長。」獵鷹總教練Raoul Korner透露：「宗融擁有良好的身體素質、運動能力和拼勁，將使我們的本土內線陣容相比上賽季更加有深度。由於新賽季的洋將配置有所改變，宗融的加盟無疑是整體戰力上的加分，他將與隊中的200公分長人吳岱豪一起捍衛禁區。」