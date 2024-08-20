愛爾達遭議員控「空手套白狼」　藍委：立法院要查是否濫用公帑

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國民黨台北市議員楊植斗爆料，愛爾達花費5億元買下奧運轉播權，但實際上接受中華電信及體育署補助，還向公視、華視收取授權金，是「空手套白狼」。對此，國民黨立委洪孟楷今（20）日說，黨內立委會同步去了解是否有濫用公帑，且若真的屬實，「愛爾達應向外界說明清楚」。楊植斗昨天踢爆，中華電信直接資助愛爾達4億3千萬，加上體育署8000萬補助，以及愛爾達向公視、華視各收取900萬(共1800萬)的授權金，等於愛爾達在奧運還沒開播前，就淨賺1900萬，空手套白狼，今早更提告中華電董座郭水義及時任交長李孟諺。對此，洪孟楷今天受訪時表示，楊植斗爆料是否屬實仍須追查，雖然自己非屬立法院交通委員會，但國民黨立委會同步去了解是否有濫用公帑？或是中華電信投資、補助愛爾達的情形？確認愛爾達此次轉播經費5億元是否皆是從政府部門或相關單位而來。洪孟楷表示，如果真的屬實，「愛爾達應向外界說明清楚」，但是目前愛爾達也展現強硬態度，有關法院認證部分應交由法院判定，不過該把關全民納稅錢，將公帑用在刀口上，並給全民合理、舒適、方便、即時的觀賽權利，應該是政府、民代該做的事情。