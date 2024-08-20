楊晨熙罹子宮頸癌前病變！40歲生日派對又送急診　坐輪椅畫面曝光

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▲今日是楊晨熙的40歲生日，她開心曬出慶生照，也透露自己凌晨才剛開完刀。（圖／楊晨熙臉書）

▲楊晨熙今年確診子宮頸癌前病變，若不治療恐會成癌症，她為此也經歷兩次手術。（圖／楊晨熙臉書）

▲楊晨熙不當果凍姊姊後，今年才順利誕下女兒，升格人母。（圖／楊晨熙IG）

女星楊晨熙過去從親子台出道，不少人都記得她「果凍姊姊」的稱號，而今（20）日是楊晨熙40歲的生日，她原先和朋友準備在生日派對上慶生，怎料先前開刀的傷口處出血，讓她半夜又被送進急診，所幸手術成功，沒有大礙。楊晨熙則樂觀開玩笑說：「3字頭的最後一天，真的是要讓我很難忘耶」。楊晨熙在今年4月順利誕下女兒小龍女後，突爆出罹患子宮頸癌前病變，在父親節當天緊急住院動手術；所幸治療後楊晨熙恢復的很好，隔天就立刻出院復工，但沒想到在生日前夕，楊晨熙之前的開刀處突然出血，讓她不得不拋下生日派對上的眾人，趕緊到醫院找醫師求救。只見楊晨熙今日凌晨12點多在臉書曬出自己坐輪椅的憔悴照片，難過表示：「原本想拍美照接受大家祝福，但因為臨時的一場手術差點毀了我的生日派對，順便告訴大家手術順利平安，應該是我最好的生日禮物」。楊晨熙說幸運的是，手術有在12點完成，讓她可以好好迎接40歲的生日。今日中午的貼文中，楊晨熙也樂觀的說：「手術室中又走了一遭，3字頭的最後一天，真的是要讓我很難忘耶，好啦～不好的都留在昨天了，不惑之年會好好的！」據《ETtoday新聞雲》報導，楊晨熙的經紀人則回應，醫生本來就有叮囑她有出血要回去看醫生，治療後目前狀況都穩定，楊晨熙已經出院了。