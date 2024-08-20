Novak Djokovic巴黎奧運剛奪金氣勢正旺！英名將：美網他也能拿下

2024巴黎奧運日前正式圓滿落幕，網球男單賽事金牌戰則由塞爾維亞Novak Djokovic對決西班牙網壇新星Carlos Alcaraz，2人再度上演溫網冠軍戰戲碼，Djokovic最終以7：6（7：3）、7：6（7：2）驚險帶走勝利，不但贏得金牌，也完成「生涯金滿貫」壯舉，成為網壇史上第5人。而美國網球公開賽即將在26日點燃戰火，英國退役名將Tim Henman則是相當看好Djokovic能夠再度奪冠，並說到：「因為他已經沒有什麼壓力了。」
英名將Henman稍早受訪 稱Djokovic巴奧表現難以置信
英國名將Tim Henman稍早接受《Tennis 365》訪問，在看到Novak Djokovic在巴黎奧運上的表現時，Henman則是給予其大力讚賞，「看到Novak Djokovic在巴黎奧運上的表現，我認為這絕對令人難以置信。特別是他在金牌戰上對陣Carlos Alcaraz的表現，也是他職業生涯中最偉大的表現之一。」
「而令人印象深刻的是，他（Novak Djokovic）在膝蓋手術後幾個月，就做到了這一點，並在生涯第5次（很可能是最後一次）奧運會的巨大壓力下，最終成功擊敗了Alcaraz，後者是今年法網和溫網的冠軍，這絕對是相當非凡的成就。」Tim Henman如此說到。
Henman稱Djokovic不會懈怠 看好他美網再奪冠
Tim Henman也在訪談當中提到，他認為Novak Djokovic不會因為拿到奧運金牌就有所懈怠，因為他對網球總是充滿熱情，「贏得奧運金牌可能會讓他鬆一口氣，也會覺得完成所有成就。但我覺得他可能能在美網又能贏得另一個冠軍，因為他現在已經沒什麼壓力了。」
Tim Henman現年49歲，球員身分退役後多半擔任賽評工作，而他生涯最佳的單打排名，則是曾在2002年上升至第4。過去Henman也曾6次打進四大滿貫賽事的4強，職業生涯並共贏得過11個冠軍，是英國網壇史上最成功的選手之一。
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英國名將Tim Henman稍早接受《Tennis 365》訪問，在看到Novak Djokovic在巴黎奧運上的表現時，Henman則是給予其大力讚賞，「看到Novak Djokovic在巴黎奧運上的表現，我認為這絕對令人難以置信。特別是他在金牌戰上對陣Carlos Alcaraz的表現，也是他職業生涯中最偉大的表現之一。」
「而令人印象深刻的是，他（Novak Djokovic）在膝蓋手術後幾個月，就做到了這一點，並在生涯第5次（很可能是最後一次）奧運會的巨大壓力下，最終成功擊敗了Alcaraz，後者是今年法網和溫網的冠軍，這絕對是相當非凡的成就。」Tim Henman如此說到。
Henman稱Djokovic不會懈怠 看好他美網再奪冠
Tim Henman也在訪談當中提到，他認為Novak Djokovic不會因為拿到奧運金牌就有所懈怠，因為他對網球總是充滿熱情，「贏得奧運金牌可能會讓他鬆一口氣，也會覺得完成所有成就。但我覺得他可能能在美網又能贏得另一個冠軍，因為他現在已經沒什麼壓力了。」
Tim Henman現年49歲，球員身分退役後多半擔任賽評工作，而他生涯最佳的單打排名，則是曾在2002年上升至第4。過去Henman也曾6次打進四大滿貫賽事的4強，職業生涯並共贏得過11個冠軍，是英國網壇史上最成功的選手之一。
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