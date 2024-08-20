Novak Djokovic巴黎奧運剛奪金氣勢正旺！英名將：美網他也能拿下

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2024巴黎奧運日前正式圓滿落幕，網球男單賽事金牌戰則由塞爾維亞Novak Djokovic對決西班牙網壇新星Carlos Alcaraz，2人再度上演溫網冠軍戰戲碼，Djokovic最終以7：6（7：3）、7：6（7：2）驚險帶走勝利，不但贏得金牌，也完成「生涯金滿貫」壯舉，成為網壇史上第5人。英國名將Tim Henman稍早接受《Tennis 365》訪問，在看到Novak Djokovic在巴黎奧運上的表現時，Henman則是給予其大力讚賞，「特別是他在金牌戰上對陣Carlos Alcaraz的表現，也是他職業生涯中最偉大的表現之一。」「而令人印象深刻的是，，後者是今年法網和溫網的冠軍，這絕對是相當非凡的成就。」Tim Henman如此說到。Tim Henman也在訪談當中提到，他認為Novak Djokovic不會因為拿到奧運金牌就有所懈怠，因為他對網球總是充滿熱情，「贏得奧運金牌可能會讓他鬆一口氣，也會覺得完成所有成就。Tim Henman現年49歲，球員身分退役後多半擔任賽評工作，而他生涯最佳的單打排名，則是曾在2002年上升至第4。