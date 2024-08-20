黃珊珊天天開查帳記者會　楊寶楨「有點擔心」：已經變成全民找碴

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民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金假帳風暴，時任競選團隊將矛頭指向會計師端木正擅自調節帳目，柯文哲也指定由時任競選總幹事黃珊珊負責善後小組，天天召開查帳記者會。對此，前民眾黨發言人楊寶楨直言，每天要開記者會這件事情，「我有點擔憂，」可能會提供更多的素材，讓政論節目聊不完。楊寶楨昨在中天直播節目《寶楨選新聞》說，柯文哲的政治獻金現在已經變成全民找碴，但其實在選舉期間，競總裡面大家都是各司其職，像她自己都忙著上節目、立院黨團、支援造勢活動，不會去過問其他人工作，直到看到新聞才驚覺「現在是發生甚麼事？」楊寶楨說，政治獻金案已經進入檢方調查階段，內部就去釐清的該釐清的帳務就好；對於她們每天要開記者會這件事情，楊寶楨也坦言，「我有點擔憂」，內部釐清到一個階段開一場記者會說明即可，但是每天開的話，可能會提供更多的素材，讓政論節目聊不完。民眾黨立委陳琬惠也吐槽說，這就是柯文哲神奇的地方，他覺得這樣就是公開透明，讓大家討論。