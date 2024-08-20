SUKIYA母公司日本進口「山椒」檢出農藥超標　食藥署：按規定銷毀

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食藥署今（20）日公布邊境查驗不合格名單，其中，「すき家」（SUKIYA）和「はま寿司」（HAMASUSHI）的台灣善商股份有限公司在這次名單裡，不合格產品為日本進口的山椒，被檢出農藥殘留含量不符規定，已依規定退運或銷毀。食藥署公布最新邊境檢驗名單，共有17項產品檢驗不合格，包含德國進口的洋甘菊茶、越南進口鮮甜豆莢、希臘進口奧勒岡葉、中國進口乾燥龍眼花等，皆檢出農藥殘留含量不符規定，合計10.8公斤商品必須依照規定退運或銷毀。同時，食藥署檢出台灣善商股份有限公司從日本進口小袋山椒，檢出殘留農藥亞滅培0.36ppm，超過定量極限0.05ppm，並發現不得檢出的陶斯松0.08ppm。食藥署表示，邊境檢驗強度從原本的2%到10%一般抽批，調整為20%到50%加強抽批。此外，食藥署表示，此次邊境查驗發現爾邦得股份有限公司與信和股份有限公司等2家進口商，進口來自中國的辣椒乾，分別進口1.6萬公斤，各檢出殘留農藥芬普尼0.003ppm與殘留農藥芬普尼0.004ppm，並依照規定退運或銷毀。據統計，近半年邊境受理中國辣椒乾報驗批數為78批，其中有6批不合格，原因皆為農藥殘留不合格。食藥署表示，從今（2024）年3/6到明年3/5間，針對中國辣椒乾，將採取全面監視查驗，檢驗農藥及蘇丹色素需100%查驗合格才得以輸入。