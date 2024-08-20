《黑神話：悟空》被爆有文字獄！百萬實況主猛踩底線：台灣是國家

《黑神話：悟空》被譽為中國第一款真正的3A大作，引發全球玩家期待，今 （ 20）日剛上線後在Steam突破百萬玩家同時上線闖關，但卻爆出《黑神話》官方私下制定「文字規範」，引發部分歐美人士不滿，
百萬實況主MOONMOON更是直接挑戰官方，在標題打上「台灣是真正的國家」等官方禁詞，引發遊戲圈熱議。
知名遊戲媒體《IGN》日前踢爆，中國的「遊戲科學」公司在提供《黑神話：悟空》的遊戲序號給媒體以及實況主時，特別在信件中提到，要求進行遊戲時不得提及「COVID-19」以及政治、女性主義宣傳等用詞。
《IGN》披露「黑神話」遊戲團隊禁止聲明：
請勿污辱其他創作者或玩家
請勿使用任何帶有冒犯意味的語言或幽默
請勿涉及政治、暴力、裸露、女性主義宣傳、性癖號等其他煽動負面言論的內容
請勿使用「隔離」、「孤立」、「COVID-19」等關鍵字
請勿討論中國遊戲政策、各方意見、新聞等。
這項被認為是「文字獄」的政策，立刻在西方遊戲圈掀起爭議，結果今（20）日遊戲正式上線後，擁有120萬粉絲的美國實況主MOONMOON，開台遊玩黑神話，卻在標題直接打上「新冠肺炎、隔離、台灣是一個真正的國家、女性主義政治宣傳（COVID-19 ISOLATION TAIWAN IS A REAL COUNTRY FEMINISM PROPAGANDA）」，把所有禁詞通通打上，挑釁遊戲官方意味濃厚。但也因為槓上官方的行為，MOONMOON在進行直播時，成為Twitch最多人觀看的「黑神話」實況台，同時觀看人數一度超過2萬人。
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知名遊戲媒體《IGN》日前踢爆，中國的「遊戲科學」公司在提供《黑神話：悟空》的遊戲序號給媒體以及實況主時，特別在信件中提到，要求進行遊戲時不得提及「COVID-19」以及政治、女性主義宣傳等用詞。
《IGN》披露「黑神話」遊戲團隊禁止聲明：
請勿污辱其他創作者或玩家
請勿使用任何帶有冒犯意味的語言或幽默
請勿涉及政治、暴力、裸露、女性主義宣傳、性癖號等其他煽動負面言論的內容
請勿使用「隔離」、「孤立」、「COVID-19」等關鍵字
請勿討論中國遊戲政策、各方意見、新聞等。
這項被認為是「文字獄」的政策，立刻在西方遊戲圈掀起爭議，結果今（20）日遊戲正式上線後，擁有120萬粉絲的美國實況主MOONMOON，開台遊玩黑神話，卻在標題直接打上「新冠肺炎、隔離、台灣是一個真正的國家、女性主義政治宣傳（COVID-19 ISOLATION TAIWAN IS A REAL COUNTRY FEMINISM PROPAGANDA）」，把所有禁詞通通打上，挑釁遊戲官方意味濃厚。但也因為槓上官方的行為，MOONMOON在進行直播時，成為Twitch最多人觀看的「黑神話」實況台，同時觀看人數一度超過2萬人。