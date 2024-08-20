《黑神話：悟空》被爆有文字獄！百萬實況主猛踩底線：台灣是國家

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▲知名遊戲媒體《IGN》日前踢爆，中國的「遊戲科學」公司在提供《黑神話：悟空》的遊戲序號給媒體以及實況主時，特別在信件中提到，要求不得提及「COVID-19」以及政治、女性主義宣傳等用詞。（圖／Ｘ＠PaulTassi）

▲《黑神話：悟空》被譽為中國第一款真正的3A大作，引發全球玩家期待。（圖／翻攝Steam）

《黑神話：悟空》被譽為中國第一款真正的3A大作，引發全球玩家期待，今 （ 20）日剛上線後在Steam突破百萬玩家同時上線闖關，但卻爆出《黑神話》官方私下制定「文字規範」，引發部分歐美人士不滿，百萬實況主MOONMOON更是直接挑戰官方，在標題打上「台灣是真正的國家」等官方禁詞，引發遊戲圈熱議。知名遊戲媒體《IGN》日前踢爆，中國的「遊戲科學」公司在提供《黑神話：悟空》的遊戲序號給媒體以及實況主時，特別在信件中提到，要求進行遊戲時不得提及「COVID-19」以及政治、女性主義宣傳等用詞。請勿污辱其他創作者或玩家請勿使用任何帶有冒犯意味的語言或幽默請勿涉及政治、暴力、裸露、女性主義宣傳、性癖號等其他煽動負面言論的內容請勿使用「隔離」、「孤立」、「COVID-19」等關鍵字請勿討論中國遊戲政策、各方意見、新聞等。這項被認為是「文字獄」的政策，立刻在西方遊戲圈掀起爭議，結果今（20）日遊戲正式上線後，擁有120萬粉絲的美國實況主MOONMOON，開台遊玩黑神話，卻在標題直接打上「新冠肺炎、隔離、台灣是一個真正的國家、女性主義政治宣傳（COVID-19 ISOLATION TAIWAN IS A REAL COUNTRY FEMINISM PROPAGANDA）」，把所有禁詞通通打上，挑釁遊戲官方意味濃厚。但也因為槓上官方的行為，MOONMOON在進行直播時，成為Twitch最多人觀看的「黑神話」實況台，同時觀看人數一度超過2萬人。