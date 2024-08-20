本土M痘再增4例「南北都有」　疾管署急籲打滿2劑疫苗

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疾管署今（20）日表示，國內上週新增4例M痘(Mpox)本土確定病例，年齡介於20多歲至40多歲，居住縣市為北部1例及南部3例，發病日則介於 8月8日至8月11日，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，均無M痘疫苗接種紀錄。台灣自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今(2024)年8月19日累計確診403例病例(381例本土及22例境外移入)，其中今年累計44例(41例本土及3例境外)，疫情傳播風險持續。疾管署說明，人類M痘疫情始於非洲，原係透過接觸囓齒類或靈長類動物感染，曾分別於中非(剛果民主共和國)及西非(奈及利亞)出現較大疫情，其中中非之病毒傳播力及致死率較高，稱作第I型，西非之病毒症狀相對緩和，稱為第II型，二型病毒爆發後均於流行區域內持續存在。疾管署進一步說明，2022年，第II型發展出能透過人際接觸傳染之IIb型，並引發全球大流行，惟剛果民主共和國(DRC)當時仍以第I型動物傳人為主。直至2023年3月，DRC發現首例第I型性傳播案例；同年9月，該國南基伍省爆發明顯為人際(性)傳播之第I型疫情(後續稱作Ib型)；今年6月，Ib型疫情陸續蔓延至該國北基伍省，及鄰國烏干達、盧安達、蒲隆地等，亦透過跨國移動傳播至肯亞，其中蒲隆地已爆發數百例規模之疫情。WHO已於8月14日宣告此次疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)」，非洲CDC統計今年截至8月16日非洲各國累計報告18,737例病例，其中3,101例確診，541例死亡。疾管署統計，截至8月18日已有81,857人接種M痘疫苗，其中已完成2劑疫苗接種者為53,743人，上週(8/12-8/18)接種807人次，較前一週(8/5-8/11)增加約3成5，為近3個月單週新高，顯示符合接種條件之民眾其風險意識已逐漸提升；惟仍有約28,114人僅接種第一劑疫苗。疾管署也說，接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力，呼籲符合M痘疫苗接種條件民眾，包括：近1年有風險性行為者(例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等儘速接種，尚未完成第2劑接種者，也應儘速完成，以達完整保護力。疾管署預計8月份將較7月份完成2倍的接種人次，目前全國共239家合作醫療院所可提供接種服務。疾管署提醒，民眾如有前往高風險國家或風險場域，應落實自我防護，旅遊期間建議避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，也應避免接觸或食用野生動物，減少人畜共通傳播風險；如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。