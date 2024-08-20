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黃珊珊重申責無旁貸、出席中評會　「我也不是什麼戀棧的人」

記者林詠青／台北報導

▲民眾黨立委、柯競辦總幹事黃珊珊（右）強調，自己首要任務是釐清亂帳。（圖／記者林詠青攝，2024.08.20）
▲民眾黨立委、柯競辦總幹事黃珊珊（右）強調，自己首要任務是釐清亂帳。（圖／記者林詠青攝，2024.08.20）
民眾黨主席柯文哲政治獻金亂帳門延燒，競辦總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡今（20）日持續召開帳務說明記者會。針對下午3時即將召開的黨中評會，黃珊珊重申自己身為總幹事「責無旁貸」，不管她是什麼身分都會負責到底，她並表示「我也不是什麼戀棧的人，重點是要把善後工作做好」。

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黃珊珊今天在記者會中，針對外界指控柯文哲跟吳欣盈訪美相關帳務有問題，且吳欣盈相關支出發生時，還不是副總統候選人身分。黃珊珊強調，吳欣盈協助柯文哲訪美的選務工作，跟是否具備副總統候選人身分無關，當然可以使用政治獻金。

至於下午3時即將舉行的黨中評會，黃珊珊也強調自己會參加，「我也不是什麼戀棧的人，重點是要把善後工作做好」。黃珊珊表示，不管她是什麼身分，都會負責到底。「這次各位看到帳務如此混亂，還有非常多需要釐清楚。釐清相關責任、給社會交代，是我最重要的任務。」不管中評會怎樣處分，她都會完成任務。

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