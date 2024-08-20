李孟諺遭爆外遇照有內情？藍委：不希望綠派系內鬥變爆料攻擊

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交通部長李孟諺昨天遭爆婚外情疑雲，事後立刻向總統賴清德與行政院長卓榮泰口頭請辭，卓榮泰准予辭職。對此，國民黨立委洪孟楷今（20）日感嘆，不希望民進黨的內部派系鬥爭演變成互相爆料、攻擊，賴清德、卓榮泰必須去好好了解，並且讓政壇內部穩定，讓全民放心。洪孟楷今天受訪時指出，每一個政治人物要為自己負責，做過的事凡走過必留下痕跡，每個人都要去面對，以公共利益的角度來看，是不是民進黨的內部派系鬥爭不斷？洪孟楷也說，昨天的爆料有所本，針對性非常精準，外界過去就傳出賴清德520就職時，任用的還是屬於自己的人馬，是不是反而因此造成民進黨內派系鬥爭。洪孟楷表示，不希望民進黨的內部派系鬥爭演變成互相爆料、攻擊，「我們也沒有興趣去參與」，但對於公眾利益來講，尤其是重要的交通部門，全國交通建設、狀況都需要有個專業的交通部長，這一點是賴清德、卓榮泰必須去好好了解，並且讓政壇內部穩定，讓全民放心。洪孟楷強調，身為上位者，要有一樣的標準對待跟領導，才能讓所有部會首長能穩定安心，現在駕船的船長叫做賴清德，賴清德、卓榮泰要好好展現領導統御。