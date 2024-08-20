林襄寫真集賣爆！努力增重被酸「還是像難民」　本尊現身高EQ回應

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▲啦啦隊女神林襄憑著姣好的臉蛋和可愛的個性，獲得許多粉絲的支持與喜愛，近年人氣不斷攀升。（圖／林襄IG）

▲林襄先前在日本和講談社推出首本寫真集《薫-Kaoru-》，因銷售一空進行再版，引發粉絲們的熱烈迴響。（圖／林襄IG）

▲林襄的體重先前一度跌破4字頭，讓許多粉絲都相當擔心，後來她努力增重，近期在球場上應援時，被眼尖的網友發現「好像沒那麼瘦了」，大受好評。（圖／林襄Threads）

▲有網友看到林襄的身材之後，還是認為她沒有達到標準，在留言中直言：「她還是難民啊！」意外釣出林襄本人回應。（圖／林襄Threads）

啦啦隊女神林襄憑著姣好的臉蛋和可愛的個性，獲得許多粉絲的支持與喜愛，近年人氣不斷攀升，而她從樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」跳槽到味全龍當「小龍女」之後，一舉一動也備受矚目。像是她先前在日本和講談社推出首本寫真集《薫-Kaoru-》，因銷售一空進行再版，引發粉絲們的熱烈迴響。近期又被網友發現體態似乎比以前還要健康了許多，獲得不少好評，沒想到還是有酸民留言嘲諷說：「還是難民啊！」意外釣出林襄本人現身回應，掀起關注與討論。林襄的體重先前一度跌破4字頭，讓許多粉絲都相當擔心她為了要瘦而影響到身體的健康，後來她也分享自己有在努力吃東西增重，還曬出自己體重突破40公斤來到41.4公斤的照片，讓粉絲們都替她感到開心。而近日林襄在球場上應援時，也被眼尖的網友發現「好像沒那麼瘦了。」許多網友看到林襄增重有成又甜美跳舞的模樣，都紛紛狂讚：「太棒了！努力增重有成果了」、「稍微肉一點真的好看多了」、「這樣健康又好看，之前真的太瘦，好心疼」、「現在這樣剛剛好。」而林襄也開心表示：「我很認真吃。」不過，依然有網友看到林襄的身材之後，還是認為她沒有達到標準，在留言中直言：「她還是難民啊！只是臉可能補了什麼，看起夾沒那麼像骷髏而已吧。」意外釣出林襄本人回應表示：「我不是難民哈哈哈哈哈。」林襄再次以高EQ的方式回應酸民。其他粉絲不忍林襄被抨擊，也紛紛留言表示：「沒肉被說像難民，有肉又被說太肥，是要多逼人」、「女生對女生真的很嚴格」、「何必這樣為難人」、「嘴巴真臭。」