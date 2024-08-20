國家警報響了！北北桃、新竹「大雷雨警戒」　山區小心致災性暴雨

（更新時間15:25）低壓帶極度不穩定的環境和西南風影響，北台灣上午天氣相對較好，還有陽光露臉，但中午過後天色驟變，明亮的天空轉為一片烏雲，時不時還有震耳欲聾的雷聲，讓許多在室內的上班族嚇一大跳，中央氣象署也發布「大雷雨即時訊息」，提醒民眾嚴防打雷、閃電與劇烈降雨。
🟡大雷雨警戒
⚠️ 15時22分發布「山區暴雨」：新北市石碇區、新北市坪林區、新北市烏來區、桃園市復興區、新北市新店區
⚠️ 15時22分發布： 「臺北市、新北市」，持續時間至17時15分。
📍臺北市：文山區、南港區、內湖區
📍新北市：新店區、汐止區、深坑區、石碇區、坪林區、平溪區
⚠️15時19分發布：「新北市、新竹縣、桃園市」，持續至17時15分。
📍新北市：三峽區、林口區
📍桃園市：桃園區、中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區、復興區
📍新竹縣：新埔鎮、關西鎮
⚠️14時48分發布：「新北市、桃園市、臺北市」，持續至16時45分。
📍新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、石碇區、八里區、烏來區
📍臺北市：大安區、中正區、大同區、萬華區、文山區
📍桃園市：桃園區、大溪區、龜山區、八德區、龍潭區、復興區
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⚠️ 15時22分發布「山區暴雨」：新北市石碇區、新北市坪林區、新北市烏來區、桃園市復興區、新北市新店區
⚠️ 15時22分發布： 「臺北市、新北市」，持續時間至17時15分。
📍臺北市：文山區、南港區、內湖區
📍新北市：新店區、汐止區、深坑區、石碇區、坪林區、平溪區
⚠️15時19分發布：「新北市、新竹縣、桃園市」，持續至17時15分。
📍新北市：三峽區、林口區
📍桃園市：桃園區、中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區、復興區
📍新竹縣：新埔鎮、關西鎮
⚠️14時48分發布：「新北市、桃園市、臺北市」，持續至16時45分。
📍新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、石碇區、八里區、烏來區
📍臺北市：大安區、中正區、大同區、萬華區、文山區
📍桃園市：桃園區、大溪區、龜山區、八德區、龍潭區、復興區