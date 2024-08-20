21歲妹子突道歉王陽明！看《角頭》後戀愛了：想嫁給王識賢

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▲《角頭－大橋頭》票房創今年國片佳績，劇中飾演黑道大哥的王識賢（左3）依舊魅力十足。（圖／曼尼娛樂提供）

▲王識賢（左1）在電影中飾演北館「仁哥」，是高捷（左2）幫派的二把手。（圖／資料照）

▲56歲王識賢依舊相當帥氣，讓人猜不出年紀，除了演戲外，王識賢也是台語金曲歌王。（圖／資料照）

黑幫電影《角頭－大橋頭》16日才在院線上檔，首週末票房突破新台幣5458萬元，賣出佳績，刷新今年國片開片紀錄。《角頭》主演群們各個也是人氣十足，雖因為王陽明的「娘炮說」電影遭受不少網友攻擊，但也有粉絲深深被王識賢的魅力吸引！一名20多歲的女粉絲就說自己看完電影後好想嫁給王識賢，回家一查才知道，王識賢的真實歲數竟比她爸還大，讓女粉絲大感震驚。王識賢在《角頭》電影中飾演「北館」二把手仁哥，雖然戲份不如王陽明、鄭人碩重，但每每出場自帶霸氣，對老大貴董（高捷飾演）也是忠心耿耿，加上王識賢的台語功底強，說起台詞不怒自威，讓許多原本不是王識賢粉絲的觀眾也被他的魅力折服。一名年紀輕輕的女網友看完電影後就在Threads發文，告白王識賢：「看完大橋頭感想，X王識賢他X的超級帥，我甚至不知道他是王識賢，一個20出頭妹妹戀上阿伯，他真的帥到爆，我直接愛上了，對不起ㄌ麥克哥（王陽明飾演），我愛的是仁哥，請問王識賢要從哪一首歌開始入坑？」女網友說自己才21歲，以前根本不知道王識賢是誰，如今看完電影卻成了王識賢的粉絲，認為王識賢魅力更勝王陽明。隨後女網友又在留言區補充：「我本來想回家跟我爸說我要嫁給王識賢的」，怎料一查才發現，56歲的王識賢年紀比她爸爸還大，讓女網友相當震驚。大家看了貼文也紛紛留言稱讚王識賢，「真的…誰知道他56歲了」、「從年輕帥到老｣、「妳竟然不知道是王識賢，真的好年輕」。還有粉絲貼心奉上王識賢經典歌單，「愛到某命嗯災驚、反背、雲中月圓、腳踏車、情難忘、雙人枕頭、尚愛的人傷我尚重，哎呀！有很多欸，都超好聽，愛死他了」。事實上，魅力十足的王識賢不僅會演戲還會唱歌，曾憑專輯〈情難忘〉拿下最佳台語男歌手獎。演藝事業如日中天的王識賢也早在2004年就與妻子黃立芸結婚，兩人生下兩個可愛女兒，恩愛了20年；如今王識賢的大女兒19歲、小女兒16歲，和Threads上告白的女粉絲年紀根本沒差多少。