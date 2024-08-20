榴槤賣半價！5小時內賣掉5000公斤　大馬民眾瘋「水果之王」

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馬來西亞正值榴槤產季，一家購物中心在上周六（17日）舉辦榴槤促銷活動，每公斤只賣9.99令吉（約台幣72元），大約市價的一半，引發大搶購，5小時內賣出高達5000公斤的「水果之王」。綜合外國媒體報導，馬來西亞大型購物中心KL East Mall，上周六舉辦一場榴槤盛宴，短短5小時內售出5000公斤的榴槤。馬來西亞國內貿易和生活成本部副部長傅芝雅（Fuziah Salleh） 說，在經濟困難的情況下，這場促銷活動讓受歡迎的榴槤變得更加便宜，對貿易商和消費者雙方都有好處。傅芝雅強調，這一促銷活動不僅減輕民眾的負擔，也能品嘗到當地的水果。他鼓勵其他商店舉辦類似的活動，以更低的價格提供優質產品。據悉，貓山王榴槤在馬來西亞當地的售價通常每公斤至少20令吉（約台幣145元），因此這場榴槤促銷活動的價格大約市價的一半。活動的主辦方透露，這些榴槤來自勞勿（Raub）當地三個果園，這次合作恰逢即將到來的馬來西亞國慶日（8月31日），目的是幫助民眾減少日常開支，並回饋社會大眾。當地連鎖超市Jaya Grocer 行銷長Joseph Teoh對當天的銷售額相當自豪，並稱「正在考慮讓這些榴槤盛宴成為馬來西亞各地的定期活動」。被譽為世界第一榴槤品種的貓山王榴槤（Musang king）與其他榴槤相比有一種特別的苦味和甜味，這一品種的榴槤價格通常比其他榴槤品種的價格要高，在台灣400公克就可以賣到800塊。