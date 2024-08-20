海龍離岸風電二氧化碳外洩！增至17人緊急就醫　遭罰30萬勒令停工

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彰化縣彰濱地區「海龍離岸風電」今（20）日發生二氧化碳鋼瓶氣體外洩，目前共有17人吸入身體不適緊急就醫，其中有3人一度失去呼吸心跳，經搶救挽回一命。稍早，職安署中區職業安全衛生中心前往進行災害檢查，現場共有262只鋼瓶，不過有56只鋼瓶無預警外洩，目前已勒令停工，並處以最高30萬元罰鍰。今天上午10時許，海龍離岸風場陸域降壓站及管路工程，位在彰化縣鹿港鎮崙工北八路5號工地地下二氧化碳鋼瓶室，正進行二氧化碳鋼瓶安裝時發生意外，氣體瞬間外洩，在場工人反應不及，有17人吸入大量二氧化體緊急就醫，分別送往彰濱秀傳醫院、彰化基督教醫院、童綜合醫院、鹿港基督教醫院急救。職安署中區職業安全衛生中心也派員實施災害檢查，現場發現防護措施不完備，違反職業安全衛生法部分將處以最高30萬元罰鍰，並予以停工處分。據了解，該處由東元公司承包，東元於 2021 年與海龍離岸風電計畫簽署離岸風場陸域降壓站統包工程優先承攬協議，並在 2022 年正式簽約，此項合作涵蓋陸域降壓站及相關設備與陸纜建置，預計在今年及 2025 年分別併網海龍 2A(300MW)、海龍 2B(232MW) 以及 3 號風場 (512MW) ，建置容量達 1044MW。