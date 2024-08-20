日本公開賽／麟榤配擊敗地主最強男雙　李洋笑虧：王齊麟認真點！

我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣羽球男雙組合「麟榤配」王齊麟、邱相榤在日本公開賽首次搭檔出賽，首輪以21：16、21：13直落二擊垮日本最強男雙保木卓朗／小林優吾，順利挺進男雙16強。賽後，王齊麟的老搭檔李洋在社群媒體上幽默地發文恭賀，並不忘調侃大寶貝王齊麟要「認真點」。李洋在社群媒體發文寫道：「恭喜麟榤配首戰開張！我有在關注喔！王齊麟認真點！」李洋與王齊麟在巴黎奧運締造男雙金牌2連霸，然而，由於李洋即將於今年退役，王齊麟將與邱相榤組成新的搭檔，繼續衝擊國際賽場。根據世界羽聯（BWF）的規則，王齊麟與邱相榤的「虛擬世界排名」為第29名，可憑此排名參加10場巡迴賽，今年的超級500等級以下賽事幾乎都能參賽。王齊麟與邱相榤的合作將成為羽球下半季的重要看點，而在今年9月即將登場的台北公開賽上，李洋和王齊麟預計將最後一次攜手出擊，也可能是兩人生涯最後的合作。