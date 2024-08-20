大谷翔平盜壘成功率超高！破解大聯盟牽制規則　日本名捕讚：完美

日本公開賽／麟榤配擊敗地主最強男雙　李洋笑虧：王齊麟認真點！

記者路皓惟/綜合報導

▲台灣羽球新組合「麟榤配」王齊麟與邱相榤在日本公開賽首次合作，首輪以21：16、21：13直落二擊敗日本最強男雙保木卓朗／小林優吾，挺進男雙16強。賽後，前搭檔李洋幽默發文恭賀，並調侃王齊麟要「認真點」。（圖／記者朱永強攝）
▲台灣羽球新組合「麟榤配」王齊麟與邱相榤在日本公開賽首次合作，首輪以21：16、21：13直落二擊敗日本最強男雙保木卓朗／小林優吾，挺進男雙16強。賽後，前搭檔李洋幽默發文恭賀，並調侃王齊麟要「認真點」。（圖／記者朱永強攝）
台灣羽球男雙組合「麟榤配」王齊麟、邱相榤在日本公開賽首次搭檔出賽，首輪以21：16、21：13直落二擊垮日本最強男雙保木卓朗／小林優吾，順利挺進男雙16強。賽後，王齊麟的老搭檔李洋在社群媒體上幽默地發文恭賀，並不忘調侃大寶貝王齊麟要「認真點」。

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關注「麟榤配」首秀表現　李洋虧：認真點

李洋在社群媒體發文寫道：「恭喜麟榤配首戰開張！我有在關注喔！王齊麟認真點！」李洋與王齊麟在巴黎奧運締造男雙金牌2連霸，然而，由於李洋即將於今年退役，王齊麟將與邱相榤組成新的搭檔，繼續衝擊國際賽場。

根據世界羽聯（BWF）的規則，王齊麟與邱相榤的「虛擬世界排名」為第29名，可憑此排名參加10場巡迴賽，今年的超級500等級以下賽事幾乎都能參賽。

王齊麟與邱相榤的合作將成為羽球下半季的重要看點，而在今年9月即將登場的台北公開賽上，李洋和王齊麟預計將最後一次攜手出擊，也可能是兩人生涯最後的合作。
 

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