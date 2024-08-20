波音777X試飛出包！測試飛行立刻暫停　首飛時間恐又再延期

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美國航空巨頭波音（Boeing）公司近年旗下737飛機接連傳出意外，使大眾對該公司的信心大打折扣，不僅影響飛機銷量，還面臨美國監管機構的檢查與糾正，日前波音的最新機型777X系列客機在試飛期間發現故障，該公司強調故障僅發生在單一型號機種，同時也已經向美國航空總署（FAA）進行通報。根據路透社、法新社等外媒報導，波音公司最新推出的777X系列客機在試飛期間發現機身結構有裂痕，因此以飛航安全為由全面停飛更換零件，波音指出該架測試客機的引擎與機翼連接處出現損毀，且才剛完成一趟為期5小時的飛行航程，因此公司不敢大意暫停飛行測試。777X系列客機是波音旗下規模最大的雙引擎飛機，最多可以搭載426名乘客，機身最長為76公尺，包含777-8與777-9型兩款機種，在此次試飛過程發現零件損毀的屬於後者。由於777X系列客機主打更高的燃油效率與更寬敞的客艙設計，備受各大航空公司市場，波音也已接獲超過540架777X訂單，包含阿聯酋航空（Emirates）、大韓航空、卡達、漢莎（Lufthansa）航空、國泰航空與全日空（ANA）都是主要客戶。波音公司已經這次事件即時通報美國聯邦航空署（FAA），然而今年初波音一架787「夢幻客機」又傳出在空中急墜俯衝，造成約50人受傷的事故後，波音公司的製造與品質安全又添疑慮。美國聯邦航空總署週一就表示，下令檢查波音787飛機的駕駛座椅，並稱至今已接獲5起波音787飛機機長與副機長座椅存在意外移動的狀況，強調這些意外情況可能導致飛行過程出現混亂，恐使飛機快速下降，並對乘客與機組員造成嚴重傷害。此外，作為波音最新機型777X客機，該機型原本在2020年就要投入市場，但在新冠疫情被迫延遲後，改定首飛時間為2025年，且直到今年7月才在美國聯邦航空署的監管下開始測試飛行，如今恐怕又將再度延期。