帥哥市長同框女神！蔣萬安大讚：林志玲的優雅與善良帶來正能量

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▲財團法人志玲姊姊慈善基金會董事長林志玲。（圖／財團法人台北市志玲姊姊慈善基金會提供）

台北市長蔣萬安今（20）日出席「心玲守護計畫-兒少心理健康課程」啟動記者會。記者會邀請到財團法人志玲姊姊慈善基金會董事長林志玲親自參與此活動。蔣萬安稱讚林志玲所做的公益活動，展現出的優雅與善良，為社會帶來了正向的力量。蔣萬安致詞時表示，自從志玲姊姊慈善基金會成立以來，便持續推動各項公益活動。去（112）年聖誕節期間，林志玲還特地前往「苗栗聖家啟智中心」陪小朋友玩遊戲、送愛心；近期也發起了「公益小尖兵選拔」，幫助學生完成公益夢想，讓愛向下扎根，真的非常暖心。林志玲一直以來不斷投身於公益事業，用愛心撒播社會的每一個角落，並說林志玲所做的公益活動，展現出的優雅與善良，為社會帶來了正向的力量。萬安提到，身為父母都希望自己的孩子能夠健康快樂地成長，而心理健康更是我們需要重視的部分。他特別感謝林志玲慈善基金會發起這項照顧兒少心理健康的計劃，並表示市府團隊和臺北市諮商心理師公會藍挹丰理事長經過數月的密集討論與開會，已經擬定了一整套的計劃。這項計劃不僅是社會局和教育局的責任，還結合了青年局的力量全力推動。蔣萬安指出，市府團隊不僅關心孩子們的心理健康，也重視照顧者的心理健康，並提供專業的諮詢服務，這些服務將涵蓋學校的老師、兒少服務據點的社工以及居家服務的保姆等，要確保他們的心理健康得到充分照顧。蔣萬安強調，「照顧者的心被守護，被照顧者就能被照顧好」，他希望透過這項計劃，全面落實兒少心理健康的保護，照顧兒少相關權益，沒有人是局外人，市府團隊會全力協助這項計劃的推動。市府團隊將會結合專業的心理師、工會及相關專業人士，大家共同努力，守護兒少的心理健康，讓我們的下一代能夠健康、幸福、快樂、安全地成長。