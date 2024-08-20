小粉紅崩潰！大馬機場驚見台灣國旗　中國人怒批「辱華」

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中國旅客前往馬來西亞機場旅遊時，看到機場有中華民國的國旗，立刻崩潰大罵「辱華」，但他們沒發現旁邊也有香港旗幟，間接承認台灣是個國家的小粉紅自己也「辱華了」。根據X帳號「李老師不是你老師」分享，一名到馬來西亞旅遊的中國遊客在機場入境通道拍下為方便旅客辨識，而以各國國旗標示的入境分類通道，其中出現的中華民國國旗，引發中國遊客不滿，因此拍下並放上網路，引起「辱華」討論。另外，該中國遊客也分享了在機場銀行兌換外幣櫃台也用相同的國旗辨別方式，一同放上網路讓中國網友評理。有些小粉紅十分生氣，說：「馬來西亞你在搞什麼小動作」、「有沒有人能管管這個馬來西亞」。不過也有中國網友似乎也因小粉紅頻繁的爭論感到疲乏並說 :「冷知識：台灣人在歐洲過海關都是走快捷電子通道。」、「連銀行換匯都崩潰，怎麼不廢港幣？」、「這不是很正常嗎，管好自己的事情就好，整天追這些，真的不累嗎?」、「不然怎麼著？難不成馬來西亞人去台灣還得找中國使領館簽證？」。由於近期才剛舉辦巴黎奧運，中國小粉紅的玻璃心不斷碎滿地，包括巴黎奧運期間台灣觀眾帶國旗或有台灣形狀的文宣品入場，讓小粉紅們非常崩潰；上週又傳出中國旅客入住巴黎的長榮桂冠酒店，發現大廳沒有中國國旗，要求補掛遭拒，中國旅遊平台全面下架抵制，如今又出現小粉紅好不容易出國發現台灣是個國家事件，引發討論。