陳妍希頻傳與陳曉婚姻破裂！曝雙手沒婚戒　興奮喊：終於等到今天

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▲藝人陳妍希先前在6月時被爆出跟老公陳曉的婚姻已經破裂，而狗仔也跟拍了陳妍希和陳曉半年，都沒拍到夫妻同框的畫面，引起各界關注，夫妻倆至今仍未出面回應婚變一事。（圖／陳妍希小紅書）

▲陳妍希近日終於更新小紅書，跟粉絲們分享她新一集Vlog，帶大家感受一下她去朝聖劉德華演唱會的喜悅。（圖／陳妍希小紅書）

▲陳妍希也在貼文中寫道：「永遠的偶像，劉德華的演唱會，『等了好久終於等到今天』，聽到〈如果你是我的傳說〉激動了！看偶像的演唱會，是幸福。」（圖／陳妍希小紅書）

▲值得注意的是，陳妍希的影片中可以發現，原本戴在她右手無名指上面的戒指，現在已經被拿下了，再度讓婚變的傳言又引起關注和討論。（圖／陳妍希小紅書）

▲陳妍希（右邊）與陳曉（左）當初因拍戲而相識，兩人結婚時讓許多粉絲們看了都相當羨慕，看到他們那麼相愛，都認為他們兩人能愛得長長久久，不料卻傳出婚變消息。（圖／微博）

藝人陳妍希先前在6月時被爆出跟老公陳曉的婚姻已經破裂，男方早在去年底就已經提出離婚，還換掉手機號碼，陳妍希若要找老公得透過第三人才能找得到人，而狗仔也跟拍了陳妍希和陳曉半年，都沒拍到夫妻同框的畫面，引起各界關注，夫妻倆至今仍未出面回應婚變一事。不過，陳妍希在沉默兩個多月後，小紅書終於首度更新，從她發佈的影片中可見原本戴在右手無名指的婚戒被取下了，引發關注。陳妍希近日終於更新小紅書，跟粉絲們分享她新一集Vlog，帶大家感受一下她去朝聖劉德華演唱會的喜悅，她也在貼文中寫道：「永遠的偶像，劉德華的演唱會，『等了好久終於等到今天』，聽到〈如果你是我的傳說〉激動了！看偶像的演唱會，是幸福。」字字句句中都透露出滿滿的興奮與雀躍感。從影片中也可以看到，陳妍希的穿著充滿青春的學生氣息，身上穿著白色短版襯衫搭配百褶裙，完全看不出來是已經41歲的人，穿著像學生制服的打扮，讓粉絲們看了都紛紛留言表示：「這演唱會聽的真的是青春回憶」、「穿得很青春，聽的音樂也都是青春」、「我也有在場內看到妳！妳穿得很好認」、「妳也是我的青春回憶呀」、「可以聽到劉德華真的很感動。」此外，值得注意的是，陳妍希的影片中可以發現，原本戴在她右手無名指上面的戒指，現在已經被拿下了，再度讓婚變的傳言又引起關注和討論。其實，陳妍希先前在忙著拍攝《蝴蝶狙擊》時，也曾被目擊疑似摘掉婚戒，當時就引發不小討論，但有其他網友表示在別的活動上有看到陳妍希手上依然有戴著婚戒，認為大家不需要一直說她跟陳曉婚姻破裂，如今最新的影片中沒看到婚戒，又讓網友們感到相當好奇了。