李孟諺辭官是因綠內鬥？林俊憲親揭1關鍵證明「胡說八道」

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交通部長李孟諺昨被爆料曾有長達10年的婚外情，目前已請辭獲准，對於外界質疑此事是民進黨內鬥爭，民進黨立委林俊憲今（20）日直呼「胡說八道」，並強調李並非政治人物，也未曾介入派系紛爭或選舉活動。李孟諺被爆婚外情後，便向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭，行政院隨後准予辭職。對此，林俊憲出席《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目時表示，李孟諺第一時間選擇道歉並辭職，這樣的處理態度符合社會期待。林俊憲指出，李孟諺在黨內人緣甚佳，曾受到行政院前院長蘇貞昌、前總統蔡英文重用，也在陳其邁擔任行政院副院長時，因其專業受到高度信任，外界將此事件與民進黨派系鬥爭聯繫起來是「胡說八道」，李孟諺並非政治人物，也未曾介入派系紛爭或選舉活動。林俊憲表示，民進黨處理此類事件的態度一向明確，像是前行政院發言人陳宗彥當時有爭議，也立即請辭；林認為，現在社會上有許多輿論試圖將此事與政治陰謀論掛鉤，但已經辭職的人，政壇沒有人在討論，「幹嘛還要開司法綠燈打他們？」至於本屆總統府資政、國策顧問部分人選被外界質疑，如顧問康銀壽被質疑有賣假藥前科、賴清德舅舅入列資政。林俊憲表示，康銀壽顧問主持的電台不可以賣藥，沒有衛生署字號也不能賣，據他了解康銀壽從來沒賣過藥。林俊憲也說，賴清德舅舅童永98歲，舅舅在基隆地方受藍綠尊重，國策顧問、資政都是無給職，現在的性質也轉為總統對個人的尊重，台灣民主社會不會對這些顧問資政有特別待遇。