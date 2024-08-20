金門之子李洋將為統一獅開球！坐車繞行球場　和獅迷共享金牌榮耀

金門之子李洋為統一獅開球！統一7 – ELEVEN獅與金門酒廠好夥伴雙方合作從中華職棒23年至35年，今年邁入第13年，在8月21日統一獅台南棒球場主場賽事，特別舉辦金門酒廠棒球主題日活動，而金門酒廠特地邀請金門之子、奧運男子羽球雙打連霸金牌 - 李洋前進臺南市立棒球場開球，與獅迷共享金牌榮耀。
乘車繞行球場一圈 和獅迷共享榮耀
此外，蟬聯奧運男子羽球雙打金牌的李洋更將於賽事前夕，乘坐HYUNDAI汽車IONIQ 6純電轎跑繞行台南棒球場！外型流線帥氣的IONIQ 6是HYUNDAI汽車在進入純電新篇章後的第二款車，同時更獲得了世界年度風雲車大獎的榮譽，而奧運金牌李洋與世界年度風雲車的強強聯手，將為全場獅迷們帶來前所未有的體驗！
此外，李洋身為金門人，並為金門酒廠長期贊助的運動選手之一，未來也將奉獻餘力在羽球界，8月21日統一獅台南棒球場是深具意義的一場比賽，因此李洋將在開球後也會有神秘的抽獎活動，相信不少羽球及棒球迷已爭相搶票，因此建議球迷要提前進場，一場別開生面專屬於李洋開球儀式，即將揭幕，等你前來參與。
金酒好康大放送 周邊活動玩不完
當日對戰組合爲精彩的獅象大戰，金酒主題日場外活動將舉辦金酒勝投王遊戲互動，持當日賽事門票票券現場球迷參加遊戲，完成指定任務即可獲得精美贈品外，也展售了具紀念價值的0.6L-56度陳年特級金門高粱酒-麟洋配台灣之光以及8度金門啤酒Kinmen beer（總統版單瓶裝）供球迷朋友選購。
為增添活動豐富性及吸引更多球迷前來共襄盛舉，當日賽事除了「三不五十來逗陣」，抽出10位球迷朋友贈送0.6L-38度金門高粱酒，另祭出「麟洋配台灣之光全壘打賞活動」，由金門酒廠特別加碼，凡統一獅球員擊出全壘打，隨即抽出現場球迷票號，贈送0.75L-58度金門高粱麟洋配台灣之光高粱酒（陽春砲／抽出幸運1位、兩分砲／抽出幸運2位…，以此類推），擊出全壘打之統一獅球員亦可獲得酒品乙瓶以茲鼓勵。本活動中獎者不能再參與，未成年者則必須由家長代領。
我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，蟬聯奧運男子羽球雙打金牌的李洋更將於賽事前夕，乘坐HYUNDAI汽車IONIQ 6純電轎跑繞行台南棒球場！外型流線帥氣的IONIQ 6是HYUNDAI汽車在進入純電新篇章後的第二款車，同時更獲得了世界年度風雲車大獎的榮譽，而奧運金牌李洋與世界年度風雲車的強強聯手，將為全場獅迷們帶來前所未有的體驗！
此外，李洋身為金門人，並為金門酒廠長期贊助的運動選手之一，未來也將奉獻餘力在羽球界，8月21日統一獅台南棒球場是深具意義的一場比賽，因此李洋將在開球後也會有神秘的抽獎活動，相信不少羽球及棒球迷已爭相搶票，因此建議球迷要提前進場，一場別開生面專屬於李洋開球儀式，即將揭幕，等你前來參與。
金酒好康大放送 周邊活動玩不完
當日對戰組合爲精彩的獅象大戰，金酒主題日場外活動將舉辦金酒勝投王遊戲互動，持當日賽事門票票券現場球迷參加遊戲，完成指定任務即可獲得精美贈品外，也展售了具紀念價值的0.6L-56度陳年特級金門高粱酒-麟洋配台灣之光以及8度金門啤酒Kinmen beer（總統版單瓶裝）供球迷朋友選購。
為增添活動豐富性及吸引更多球迷前來共襄盛舉，當日賽事除了「三不五十來逗陣」，抽出10位球迷朋友贈送0.6L-38度金門高粱酒，另祭出「麟洋配台灣之光全壘打賞活動」，由金門酒廠特別加碼，凡統一獅球員擊出全壘打，隨即抽出現場球迷票號，贈送0.75L-58度金門高粱麟洋配台灣之光高粱酒（陽春砲／抽出幸運1位、兩分砲／抽出幸運2位…，以此類推），擊出全壘打之統一獅球員亦可獲得酒品乙瓶以茲鼓勵。本活動中獎者不能再參與，未成年者則必須由家長代領。