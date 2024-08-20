金門之子李洋將為統一獅開球！坐車繞行球場　和獅迷共享金牌榮耀

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▲統一獅將在8月21日舉辦金門酒廠棒球主題日活動，為增添活動豐富性及吸引更多球迷前來共襄盛舉，當天周邊舉辦眾多活動等著球迷來參加。（圖／統一獅提供）

金門之子李洋為統一獅開球！統一7 – ELEVEN獅與金門酒廠好夥伴雙方合作從中華職棒23年至35年，今年邁入第13年，此外，外型流線帥氣的IONIQ 6是HYUNDAI汽車在進入純電新篇章後的第二款車，同時更獲得了世界年度風雲車大獎的榮譽，而奧運金牌李洋與世界年度風雲車的強強聯手，將為全場獅迷們帶來前所未有的體驗！此外，李洋身為金門人，並為金門酒廠長期贊助的運動選手之一，未來也將奉獻餘力在羽球界，8月21日統一獅台南棒球場是深具意義的一場比賽，因此李洋將在開球後也會有神秘的抽獎活動，相信不少羽球及棒球迷已爭相搶票，因此建議球迷要提前進場，一場別開生面專屬於李洋開球儀式，即將揭幕，等你前來參與。當日對戰組合爲精彩的獅象大戰，金酒主題日場外活動將舉辦金酒勝投王遊戲互動，為增添活動豐富性及吸引更多球迷前來共襄盛舉，當日賽事除了「三不五十來逗陣」，抽出10位球迷朋友贈送0.6L-38度金門高粱酒，另本活動中獎者不能再參與，未成年者則必須由家長代領。