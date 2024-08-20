假收容真凌虐！彰化惡夫妻拘禁毆打2智能障礙者　法院一審判決曝

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彰化一對胡姓夫妻日前收留4名智能障礙人士同住，不料夫妻倆竟從去年4月起對其中2人施虐，除用徒手、空氣槍、球棒等毆打外，還盜領2人1萬多元存款，時間長達2個月之久，案經審理，彰化地院依凌虐、私行拘禁、侵占等罪，判處胡男及呂姓妻子2年、1年8月。據了解，2023年4月間大甲媽祖遶境時，胡姓夫妻收留4名中度智能障礙人士，隨後與新結識的劉姓夫妻聯手將其中2人拘禁並施以虐待，犯行包括淋熱水、燙菸頭及剃毛等，導致2名被害人臉部、四肢受有多處擦挫傷，雙肩與膝蓋亦出現二度燙傷。2個月的拘禁過程中，胡姓夫妻還聽從劉姓夫妻的提議，扣留被害人身分證、電話及提款卡等物，並盜領1萬5千餘元存款，另外為避免2被害人離開，竟還強迫2人辦理結婚登記，直至其中一名被害女子出去幫忙買菸時趁機報警全案才曝光。法院審理後認為，胡姓夫妻與劉姓夫妻明知被害人是智能障礙人士，仍聯手施以凌虐由並盜用存款，且又尚未與對方達成調解，因此依犯三人以上共同攜帶兇器對精神障礙之人施以凌虐、私行拘禁7日以上等罪，判處胡男、胡妻2年、1年8月。