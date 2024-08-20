新南向籃球邀請賽開打！3國6強名校齊聚台北　提升大學籃球競爭力

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲文化大學總教練羅興樑。（圖／文化大學提供）

中國文化大學今(19)日在體育館舉辦「2024新南向國際男子籃球邀請賽」，主辦單位中國文化大學邀請了日本天理大學、泰國曼谷大學以及台灣另二支傳統勁旅國立體育大學A、B二隊和萬能科技大學，比賽日期為8月19至23日，展開為期5天的賽程。這是文化大學在疫情後首次參加國際賽事，主辦單位中國文化大學校長王子奇在開幕典禮致詞時表示，文化大學男子籃球隊已經很久沒有在國內與其他國家的大學切磋交流了，這次有機會配合政府新南向政策主辦男子籃球邀請賽，除了與亞洲姊妹校日本天理大學及泰國曼谷大學維持校際交流外也希望與其他國內籃球名校切磋，同時也順便做國際外交，讓其他參賽國家有機會來台北走走體驗不同城市文化。王子奇校長強調希望透過這賽事能讓球隊在各方面有所成長，強化球員在國際賽的競爭力，也讓球員知道學校非常支持籃球運動發展，只要反應熱烈而球隊戰績能隨之提升，未來還有機會多舉辦這類賽事。開幕戰由日本天理大學出戰國立體育大學B隊，天理大學在整體默契優於對手情況下，加上攻守流暢，完全不讓國立體育大學B隊有太好的出手機會，最後以70 : 40獲勝。次役地主文化大學對上萬能科大，雙方在上半場呈現拉鋸，上半場結束還領先對手4分，到了第三節攻擊當機，被對手拉開至17分的差距，第四節開打前總教練羅興樑在防守上加強壓迫力道，迫使對手萬能科大連續發生失誤並製造許多進攻犯規，蕭晟傑多次切入撕裂禁區得手，但前面失分太多無力再將比數拉近，終場便以73:77吞下首敗。總教練羅興樑則表示，以往都是球隊申請經費出國訓練以賽代訓，今年打算讓所有球員都能體驗不同球風，因此在國內舉辦邀請賽期盼球員能在不同強度賽事下讓各方面都能有所成長，也相當感謝教育部體育署大力支持這項賽事，及民間企業如三商美邦人壽及元信開發還有少點鹽健康餐飲願意共襄盛舉，一同為國內未來籃球棟樑投入資源。