柯文哲會力保黃珊珊！他曝柯的強人統治術：維持與黃國昌恐怖平衡

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金風暴，時任柯文哲競選總幹事的立委黃珊珊被點名要負責，不過黃珊珊並未請辭，柯文哲也要她留下來善後，擔任「善後小組」負責人。資深媒體人鍾年晃直言，柯文哲無論如何都會保住黃珊珊，不是黃無可取代，而是柯現在還不想讓位，不想讓自己被逼宮。
鍾年晃在臉書說，民眾黨政治獻金醜聞爆發以後，黨內紛紛將矛頭指向黃珊珊，但一個多禮拜，卻沒有人「敢」要求柯文哲負責，不是柯文哲的領導威信不容質疑，而是柯深諳威權強人統治之術。
鍾年晃說，民眾黨內不滿黃珊珊的人當然不少，原因各自不同，但對柯文哲而言，維持雙黃（黃珊珊與立院黨團總召黃國昌）之間的恐怖平衡，是現階段最有利的方法。這一點都不令人意外，舉凡威權強人，比如柯文哲最崇拜的雍正、毛澤東，都精於利用下屬之間的鬥爭、矛盾，穩固自己的統治基礎。
鍾年晃分析，威權政體的權力來自最高領導者，內鬥各方都希望得到領導者支援，對領導人而言，絕對不能讓任何一方強大到足以威脅自己，所以必要時會故意拉抬一方壓制另一方，以維持君權不受威脅。「這就是現在柯文哲在玩的把戲，保住黃珊珊避免自己被逼宮，保持『雙黃』之間恐怖平衡，這樣柯就可以暫時當永遠的『老大』。」
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鍾年晃說，民眾黨內不滿黃珊珊的人當然不少，原因各自不同，但對柯文哲而言，維持雙黃（黃珊珊與立院黨團總召黃國昌）之間的恐怖平衡，是現階段最有利的方法。這一點都不令人意外，舉凡威權強人，比如柯文哲最崇拜的雍正、毛澤東，都精於利用下屬之間的鬥爭、矛盾，穩固自己的統治基礎。
鍾年晃分析，威權政體的權力來自最高領導者，內鬥各方都希望得到領導者支援，對領導人而言，絕對不能讓任何一方強大到足以威脅自己，所以必要時會故意拉抬一方壓制另一方，以維持君權不受威脅。「這就是現在柯文哲在玩的把戲，保住黃珊珊避免自己被逼宮，保持『雙黃』之間恐怖平衡，這樣柯就可以暫時當永遠的『老大』。」