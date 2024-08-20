乘客伴屍ㄧ夜！大媽在巴士內猝死　泰國驚悚意外曝

我是廣告 請繼續往下閱讀

一名泰國大媽在巴士上猝逝，鄰座乘客伴屍一夜而不知情，引發社會輿論。泰國一名57歲的女性乘客搭乘巴士從曼谷返回宋卡府家鄉途中，疑似突發疾病一睡不醒，猝死在巴士上，第二天一大早鄰座的乘客發現自己竟然伴屍睡了一夜而十分驚悚。綜合泰國媒體報導，8月19日早上6點30分，洛坤府千艾縣警局接獲報案稱，曼谷往返合艾的一輛巴士上有乘客死亡。千艾縣警局長頌蓬警上校迅速帶隊抵達現場，事發巴士早已停在路邊等待。經確認死者是現年57歲的女子甘妮，一動不動躺在斜倚的座位上，警方隨後與法醫部門協調，與法醫一起進行屍檢，並未在她的身上發現任何受傷或是被襲擊的痕跡，車上乘客急忙告知司機並報警，法醫屍檢後判斷死因為突發疾病。頌蓬警上校表示，死者的遺體已送往千艾醫院進行徹底屍檢，目前已聯繫死者的家屬前來處理後續事宜。法醫初步確定死因是突發心臟病，死者的家屬對此沒有疑慮，在屍檢完全結束後便將遺體轉交家屬處理後事。