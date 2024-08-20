大聯盟週報Week20／逼近「40轟40盜」！大谷卻面臨嚴重打擊大低潮

大谷翔平「窮」到只剩下全壘打與盜壘成功嗎？8月出賽16場比賽，大谷只擊出12支安打，其中竟有7支是全壘打，並且完成9次盜壘，在月底前就有機會完成單季「40轟40盜」，只是他單月打擊率只有0.174，打擊狀況很不穩定，成為媒體間的熱門話題。而大谷競爭國聯年度MVP的重要對手，二壘手馬提卻傳出壞消息，9天內3度因左腳踝傷勢而退場，對於全力拚進季後賽的響尾蛇來說是個超級大利空。
大谷轟遍30隊又逼近「40轟40盜」 8月火力低靡卻成為話題
洛杉磯道奇隊的大谷翔平在周六（台灣時間8月18日）對聖路易紅雀隊轟出本季第38支全壘打，生涯首度對紅雀開轟，完成對全30隊開轟的紀錄，周日對紅雀又開轟，累積39轟，繼續在國聯獨居全壘打王，並且逼近單季「40轟40盜」紀錄。但網路上與媒體間，對於他在8月的低靡打擊狀況，卻有著更多的討論。
大谷本季累積37次盜壘成功，在整個大聯盟只輸辛辛那提紅人隊超級二年級生迪拉克魯茲（Elly De La Cruz）的59盜，距離「40轟40盜」的里程碑只差1轟、3盜。大聯盟史上只有過5位選手完成「40轟40盜」，大谷要成為第6人應該不難，因此重點應該擺在他是否會創下最快達成這項指標的紀錄。
上周賽事結束，道奇以73勝52敗在國聯西區排名第一，已賽125場，而在過去5次單季「40轟40盜」紀錄中，最快達成的是2006年索瑞安諾（Alfonso Soriano）的147場，大谷要超越紀錄的機會不小。
至於前無古人的單季「50轟50盜」呢？以目前進度按比率來推算道奇打完162場例行賽，大谷全壘打會有50-51支（50.5），盜壘成功大約48次（47.9），要成為史上第一人的機會還是有的。
在大谷加盟道奇之後，一些美、日媒就認為他有機會在2024年球季就完成對30隊都開轟的紀錄，原因當然是他從美聯球隊轉至國聯，生涯對戰球隊可以涵蓋全部球隊，更重要是大聯盟從去年起，幾乎是打散了聯盟與分區的限制，採用平衡賽制，讓任何一隊對戰其他29隊的場數都不致於差太多。大谷完成這項紀錄，是今年的第5人、兩年來的第15人、現役的第19人。
大谷在8月敲出7支全壘打，已經比整個7月要多，但打擊狀況卻是4月以來最差的，16場比賽中只擊出12支安打，選到5次四壞球，打擊率0.174，上壘率0.227，長打率0.522，全季的OPS值（上壘率+長打率）在跌破1之後仍繼續下滑，目前來到0.990。
8月不只是安打出現機率低，連選到的保送都很少，只有全壘打和盜壘成功（9次）的數據是好的，大谷認為問題出在自身動作和技術層面，「我認為主要是整體動作的問題，一站上打擊區，就對即將到來的打擊沒什麼把握。雖然靠著調整打擊策略或其他方式來彌補，也是一種技巧…」但大谷很多時候是知道怎麼做，卻做不到，往往不是揮空就是擊成界外球。
全壘打仍會持續出現，代表能力還在，但大谷說：「也是有打得好的時候，但很難一直維持在好的狀態，而且有時候即使把球打好，也會因為運氣不佳而出局，這個月經常處在這樣的狀況下，讓我很難判斷自己的技術是否正確。」
9天3度左腳踝受傷 響尾蛇恐損失國聯MVP候選人馬提
亞歷桑納響尾蛇在國聯西區急起直追，距離分區首位的道奇只差4場勝差，拚進季後賽大有機會，卻在這幾天出現「天大的壞消息」，當家二壘手馬提（Ketel Marte）受傷了。
在權威數據網站Baseball Reference版本的WAR值（Wins Above Replacement，代表比替代選手所能多貢獻的勝場數）中，馬提6.2高居國聯第一，甚至比大谷翔平的6.1要高，一般認為他會是國聯年度MVP的有力競爭者之一，去年拿下國聯新人王的台美混血兒卡洛爾（Corbin Carroll）本季表現不如預期，打出生涯年的馬提絕對是響尾蛇打出季後賽行情最關鍵的人物。
30歲、多明尼加籍的馬提今年出賽116場，敲出30支全壘打，攻下81打點，打擊三圍是0.298/0.370/0.560，OPS值0.930在國聯排名第3。過去他最佳一季是在2019年，打出32轟、92打點和OPS值0.981的水準，在季後的國聯年度MVP票選中排名第4，今年只要不繼續受傷勢困擾，全壘打和打點都很可能寫下生涯新高。
馬提近期首度受傷是在8月10日，費城人隊史塔布斯（Garrett Stubbs）滑上二壘時，因為滑過頭，身體整個壓在馬提的左腳踝上，當下就直接被換下場。兩天後，他在對洛磯的比賽中，只打了1打席，在擊出高飛球後，跑向一壘時，左腳明顯地不舒服，同樣被立即換下場，之後照核磁共振，確定左腳踝輕微扭傷，放進每日觀察名單中。
馬提在8月17日恢復出賽，倒是正常打完整場比賽，3打數敲1安打，選到1次四壞球，只是隔天又出事，球隊刻意讓他休息、不先發，只在9局安排上場代打，沒想到在一次揮空之後，左腳又不舒服，甚至直接跌坐在地上，馬提鬱卒到捶了一下，最終甚至必須被扶下場。
周日賽後，響尾蛇總教練洛夫羅（Torey Lovullo）談到馬提時表示，「Ketel的腳踝扭傷再次加劇， 現在剛剛接受評估，所以我沒暫時有任何更新，除了最初看到的以外什麼也沒有。但是看起來感覺不太好， 當你最好的球員離開球場真的是一件非常艱難的事。」
9天內3度出現左腳踝傷勢，很顯然的，馬提的狀態不是先前的醫療評斷有問題，就是在還沒完整復原之下，傷上加傷，未來的狀態恐不樂觀。
自己蹲捕自己揮棒的打席 捕手簡森可能成為史上第一人
有沒有可能在一場比賽中，某位球隊在兩隊中都有出賽紀錄呢？
理論上不可能，雖然棒球比賽不到9局結束，什麼事情都有可能發生，但一位球員在比賽中換穿另一隊的球衣，移動到對面的休息區，代表對手出賽，這真的可能發生嗎？還真的可能出現這種狀況…
主魚是捕手簡森（Danny Jensen），事件的源由得回溯到6月26日在波士頓的芬威球場，還是多倫多藍鳥成員的簡森在2局上1出局一壘有人時上場打擊，當他將投手所投出的第一球擊成界外球之後，原本就飄雨的狀態突然變成傾盆大雨，於是比賽最終決定保留到8月26日下午再進行，這一天芬威球場會有藍鳥與紅襪的雙重賽。
7月31日交易大限前，簡森被交易到紅襪，那麼8月26日那天會發生什麼事？
首先，原本6月26日被雨中斷、未完成的打席，絕對無法讓簡森來繼續完成，畢竟他已經在敵對陣營中，所以必須換代打。
更詭異的狀況是，6月26日蹲捕的紅襪捕手馬怪爾（Reese McGuire）已經在3A名單中，8月26日的保留賽必須直接換捕手，那麼紅襪教頭柯拉（Alex Cora）會不會直接讓簡森上場蹲？如果柯拉真的這麼調度，那麼場上的播報員可能就會這麼說…
「現在為紅襪接球的是Danny Jensen，而為藍鳥Danny Jensen代打的是XXX…」
因為當媒體記者向簡森提及此事時，這位主角說：「喔，兄弟，這真的超奇怪的。」自己擔任自己那個打席的捕手，差不多已經是「都市傳說」等級的詭異事件了，偏偏還真的可能發生。
只是在「保留比賽」的規定下，造成時間落差，許多原本不可能的事還真的就會發生，畢竟這是將已經發生過的事，挪到未來的某個時間點再正式「成立」。過去最經典的例是是2009年5月5日，國民隊的後援投手漢拉漢（Joel Hanrahan）在延長11局上對海盜隊投1局無失分，比數10比10的狀態下，因雨保留到7月9日再進行，當時漢拉漢已被交易到海盜，11局下國民隊攻下致勝分以11比10獲勝，勝利投手記在已經在敗隊的漢拉漢身上。
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洛杉磯道奇隊的大谷翔平在周六（台灣時間8月18日）對聖路易紅雀隊轟出本季第38支全壘打，生涯首度對紅雀開轟，完成對全30隊開轟的紀錄，周日對紅雀又開轟，累積39轟，繼續在國聯獨居全壘打王，並且逼近單季「40轟40盜」紀錄。但網路上與媒體間，對於他在8月的低靡打擊狀況，卻有著更多的討論。
大谷本季累積37次盜壘成功，在整個大聯盟只輸辛辛那提紅人隊超級二年級生迪拉克魯茲（Elly De La Cruz）的59盜，距離「40轟40盜」的里程碑只差1轟、3盜。大聯盟史上只有過5位選手完成「40轟40盜」，大谷要成為第6人應該不難，因此重點應該擺在他是否會創下最快達成這項指標的紀錄。
上周賽事結束，道奇以73勝52敗在國聯西區排名第一，已賽125場，而在過去5次單季「40轟40盜」紀錄中，最快達成的是2006年索瑞安諾（Alfonso Soriano）的147場，大谷要超越紀錄的機會不小。
至於前無古人的單季「50轟50盜」呢？以目前進度按比率來推算道奇打完162場例行賽，大谷全壘打會有50-51支（50.5），盜壘成功大約48次（47.9），要成為史上第一人的機會還是有的。
在大谷加盟道奇之後，一些美、日媒就認為他有機會在2024年球季就完成對30隊都開轟的紀錄，原因當然是他從美聯球隊轉至國聯，生涯對戰球隊可以涵蓋全部球隊，更重要是大聯盟從去年起，幾乎是打散了聯盟與分區的限制，採用平衡賽制，讓任何一隊對戰其他29隊的場數都不致於差太多。大谷完成這項紀錄，是今年的第5人、兩年來的第15人、現役的第19人。
大谷在8月敲出7支全壘打，已經比整個7月要多，但打擊狀況卻是4月以來最差的，16場比賽中只擊出12支安打，選到5次四壞球，打擊率0.174，上壘率0.227，長打率0.522，全季的OPS值（上壘率+長打率）在跌破1之後仍繼續下滑，目前來到0.990。
8月不只是安打出現機率低，連選到的保送都很少，只有全壘打和盜壘成功（9次）的數據是好的，大谷認為問題出在自身動作和技術層面，「我認為主要是整體動作的問題，一站上打擊區，就對即將到來的打擊沒什麼把握。雖然靠著調整打擊策略或其他方式來彌補，也是一種技巧…」但大谷很多時候是知道怎麼做，卻做不到，往往不是揮空就是擊成界外球。
全壘打仍會持續出現，代表能力還在，但大谷說：「也是有打得好的時候，但很難一直維持在好的狀態，而且有時候即使把球打好，也會因為運氣不佳而出局，這個月經常處在這樣的狀況下，讓我很難判斷自己的技術是否正確。」
9天3度左腳踝受傷 響尾蛇恐損失國聯MVP候選人馬提
亞歷桑納響尾蛇在國聯西區急起直追，距離分區首位的道奇只差4場勝差，拚進季後賽大有機會，卻在這幾天出現「天大的壞消息」，當家二壘手馬提（Ketel Marte）受傷了。
在權威數據網站Baseball Reference版本的WAR值（Wins Above Replacement，代表比替代選手所能多貢獻的勝場數）中，馬提6.2高居國聯第一，甚至比大谷翔平的6.1要高，一般認為他會是國聯年度MVP的有力競爭者之一，去年拿下國聯新人王的台美混血兒卡洛爾（Corbin Carroll）本季表現不如預期，打出生涯年的馬提絕對是響尾蛇打出季後賽行情最關鍵的人物。
30歲、多明尼加籍的馬提今年出賽116場，敲出30支全壘打，攻下81打點，打擊三圍是0.298/0.370/0.560，OPS值0.930在國聯排名第3。過去他最佳一季是在2019年，打出32轟、92打點和OPS值0.981的水準，在季後的國聯年度MVP票選中排名第4，今年只要不繼續受傷勢困擾，全壘打和打點都很可能寫下生涯新高。
馬提近期首度受傷是在8月10日，費城人隊史塔布斯（Garrett Stubbs）滑上二壘時，因為滑過頭，身體整個壓在馬提的左腳踝上，當下就直接被換下場。兩天後，他在對洛磯的比賽中，只打了1打席，在擊出高飛球後，跑向一壘時，左腳明顯地不舒服，同樣被立即換下場，之後照核磁共振，確定左腳踝輕微扭傷，放進每日觀察名單中。
馬提在8月17日恢復出賽，倒是正常打完整場比賽，3打數敲1安打，選到1次四壞球，只是隔天又出事，球隊刻意讓他休息、不先發，只在9局安排上場代打，沒想到在一次揮空之後，左腳又不舒服，甚至直接跌坐在地上，馬提鬱卒到捶了一下，最終甚至必須被扶下場。
周日賽後，響尾蛇總教練洛夫羅（Torey Lovullo）談到馬提時表示，「Ketel的腳踝扭傷再次加劇， 現在剛剛接受評估，所以我沒暫時有任何更新，除了最初看到的以外什麼也沒有。但是看起來感覺不太好， 當你最好的球員離開球場真的是一件非常艱難的事。」
9天內3度出現左腳踝傷勢，很顯然的，馬提的狀態不是先前的醫療評斷有問題，就是在還沒完整復原之下，傷上加傷，未來的狀態恐不樂觀。
自己蹲捕自己揮棒的打席 捕手簡森可能成為史上第一人
有沒有可能在一場比賽中，某位球隊在兩隊中都有出賽紀錄呢？
理論上不可能，雖然棒球比賽不到9局結束，什麼事情都有可能發生，但一位球員在比賽中換穿另一隊的球衣，移動到對面的休息區，代表對手出賽，這真的可能發生嗎？還真的可能出現這種狀況…
主魚是捕手簡森（Danny Jensen），事件的源由得回溯到6月26日在波士頓的芬威球場，還是多倫多藍鳥成員的簡森在2局上1出局一壘有人時上場打擊，當他將投手所投出的第一球擊成界外球之後，原本就飄雨的狀態突然變成傾盆大雨，於是比賽最終決定保留到8月26日下午再進行，這一天芬威球場會有藍鳥與紅襪的雙重賽。
7月31日交易大限前，簡森被交易到紅襪，那麼8月26日那天會發生什麼事？
首先，原本6月26日被雨中斷、未完成的打席，絕對無法讓簡森來繼續完成，畢竟他已經在敵對陣營中，所以必須換代打。
更詭異的狀況是，6月26日蹲捕的紅襪捕手馬怪爾（Reese McGuire）已經在3A名單中，8月26日的保留賽必須直接換捕手，那麼紅襪教頭柯拉（Alex Cora）會不會直接讓簡森上場蹲？如果柯拉真的這麼調度，那麼場上的播報員可能就會這麼說…
「現在為紅襪接球的是Danny Jensen，而為藍鳥Danny Jensen代打的是XXX…」
因為當媒體記者向簡森提及此事時，這位主角說：「喔，兄弟，這真的超奇怪的。」自己擔任自己那個打席的捕手，差不多已經是「都市傳說」等級的詭異事件了，偏偏還真的可能發生。
只是在「保留比賽」的規定下，造成時間落差，許多原本不可能的事還真的就會發生，畢竟這是將已經發生過的事，挪到未來的某個時間點再正式「成立」。過去最經典的例是是2009年5月5日，國民隊的後援投手漢拉漢（Joel Hanrahan）在延長11局上對海盜隊投1局無失分，比數10比10的狀態下，因雨保留到7月9日再進行，當時漢拉漢已被交易到海盜，11局下國民隊攻下致勝分以11比10獲勝，勝利投手記在已經在敗隊的漢拉漢身上。