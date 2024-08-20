大聯盟週報Week20／逼近「40轟40盜」！大谷卻面臨嚴重打擊大低潮

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▲MLB洛杉磯道奇隊超級球星大谷翔平距離完成「40轟40盜」的數據，只差1發全壘打和3次盜壘成功。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平「窮」到只剩下全壘打與盜壘成功嗎？8月出賽16場比賽，洛杉磯道奇隊的大谷翔平在周六（台灣時間8月18日）對聖路易紅雀隊轟出本季第38支全壘打，生涯首度對紅雀開轟，完成對全30隊開轟的紀錄大谷本季累積37次盜壘成功，上周賽事結束，道奇以73勝52敗在國聯西區排名第一，已賽125場，而在過去5次單季「40轟40盜」紀錄中，最快達成的是2006年索瑞安諾（Alfonso Soriano）的147場，大谷要超越紀錄的機會不小。在大谷加盟道奇之後，一些美、日媒就認為他有機會在2024年球季就完成對30隊都開轟的紀錄，原因當然是他從美聯球隊轉至國聯，生涯對戰球隊可以涵蓋全部球隊，8月不只是安打出現機率低，連選到的保送都很少，只有全壘打和盜壘成功（9次）的數據是好的，大谷認為問題出在自身動作和技術層面，「我認為主要是整體動作的問題，一站上打擊區，就對即將到來的打擊沒什麼把握。雖然靠著調整打擊策略或其他方式來彌補，也是一種技巧…」但大谷很多時候是知道怎麼做，卻做不到，往往不是揮空就是擊成界外球。全壘打仍會持續出現，代表能力還在，但大谷說：「也是有打得好的時候，但很難一直維持在好的狀態，而且有時候即使把球打好，也會因為運氣不佳而出局，這個月經常處在這樣的狀況下，讓我很難判斷自己的技術是否正確。」亞歷桑納響尾蛇在國聯西區急起直追，距離分區首位的道奇只差4場勝差，拚進季後賽大有機會，卻在這幾天出現「天大的壞消息」，當家二壘手馬提（Ketel Marte）受傷了。在權威數據網站Baseball Reference版本的WAR值（Wins Above Replacement，代表比替代選手所能多貢獻的勝場數）中，馬提6.2高居國聯第一，甚至比大谷翔平的6.1要高，一般認為他會是國聯年度MVP的有力競爭者之一，去年拿下國聯新人王的台美混血兒卡洛爾（Corbin Carroll）本季表現不如預期，打出生涯年的馬提絕對是響尾蛇打出季後賽行情最關鍵的人物。30歲、多明尼加籍的馬提今年出賽116場，敲出30支全壘打，攻下81打點，打擊三圍是0.298/0.370/0.560，OPS值0.930在國聯排名第3。過去他最佳一季是在2019年，打出32轟、92打點和OPS值0.981的水準，在季後的國聯年度MVP票選中排名第4，今年只要不繼續受傷勢困擾，全壘打和打點都很可能寫下生涯新高。馬提近期首度受傷是在8月10日，費城人隊史塔布斯（Garrett Stubbs）滑上二壘時，因為滑過頭，身體整個壓在馬提的左腳踝上，當下就直接被換下場。兩天後，他在對洛磯的比賽中，只打了1打席，在擊出高飛球後，跑向一壘時，左腳明顯地不舒服，同樣被立即換下場，之後照核磁共振，確定左腳踝輕微扭傷，放進每日觀察名單中。馬提在8月17日恢復出賽，倒是正常打完整場比賽，3打數敲1安打，選到1次四壞球，只是隔天又出事，球隊刻意讓他休息、不先發，只在9局安排上場代打，沒想到在一次揮空之後，左腳又不舒服，甚至直接跌坐在地上，馬提鬱卒到捶了一下，最終甚至必須被扶下場。周日賽後，響尾蛇總教練洛夫羅（Torey Lovullo）談到馬提時表示，「Ketel的腳踝扭傷再次加劇， 現在剛剛接受評估，所以我沒暫時有任何更新，除了最初看到的以外什麼也沒有。但是看起來感覺不太好， 當你最好的球員離開球場真的是一件非常艱難的事。」9天內3度出現左腳踝傷勢，很顯然的，馬提的狀態不是先前的醫療評斷有問題，就是在還沒完整復原之下，傷上加傷，未來的狀態恐不樂觀。理論上不可能，雖然棒球比賽不到9局結束，什麼事情都有可能發生，但一位球員在比賽中換穿另一隊的球衣，移動到對面的休息區，代表對手出賽，這真的可能發生嗎？還真的可能出現這種狀況…主魚是捕手簡森（Danny Jensen），事件的源由得回溯到6月26日在波士頓的芬威球場，還是多倫多藍鳥成員的簡森在2局上1出局一壘有人時上場打擊，當他將投手所投出的第一球擊成界外球之後，原本就飄雨的狀態突然變成傾盆大雨，於是比賽最終決定保留到8月26日下午再進行，這一天芬威球場會有藍鳥與紅襪的雙重賽。首先，原本6月26日被雨中斷、未完成的打席，絕對無法讓簡森來繼續完成，畢竟他已經在敵對陣營中，所以必須換代打。更詭異的狀況是，6月26日蹲捕的紅襪捕手馬怪爾（Reese McGuire）已經在3A名單中，8月26日的保留賽必須直接換捕手，那麼紅襪教頭柯拉（Alex Cora）會不會直接讓簡森上場蹲？如果柯拉真的這麼調度，那麼場上的播報員可能就會這麼說…因為當媒體記者向簡森提及此事時，這位主角說：「喔，兄弟，這真的超奇怪的。」自己擔任自己那個打席的捕手，差不多已經是「都市傳說」等級的詭異事件了，偏偏還真的可能發生。