彰濱二氧化碳外洩17人送醫　海龍計畫：妥善照顧受害者

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位於彰化濱海產業園區的海龍離岸風電陸域降壓站今（20）日上午10時發生二氧化碳鋼瓶氣體外洩，造成17人送醫，其中有3人送醫後無呼吸心跳。發生重大工安意外，海龍離岸風電計畫表示，第一時間與現場人員及承包商東元電機聯繫，將調查事件發生始末，並妥善照顧受影響者。海龍離岸風電說明，據目前掌握的資訊，該事件疑似因工地現場消防用二氧化碳鋼瓶氣體外洩，造成17名人員受到影響，目前分別在彰濱秀傳紀念醫院、童綜合醫院、彰化秀傳紀念醫院、鹿港基督教醫院以及彰化基督教醫院就醫。海龍計畫表示，現場人員立即通報警消並依照急救措施進行處理，並迅速停止氣體外洩；第一時間與現場人員及承包商東元電機聯繫，後續將與承商及相關部門配合，詳細調查事件發生始末，並妥善照顧受影響者。海龍計畫強調，「『安全』是我們最重視的核心價值，待釐清事件發生原因後，海龍計畫將與承商採取改善措施，落實最高環安衛標準。勞動部職安署中區職安中心到現場釐清情況後，先依違反《職業安全衛生法》裁罰30萬元，並勒令停工處分。海龍計畫陸域降壓站案場佔地面積約3公頃，包含高達70公尺的高架天線塔，可與海上船隻及設施通訊，預計今年第三季展開系統測試，正式完工啟用後將成為全台裝置容量最大的離岸風電陸域變電站。