陳佩琪賞破億豪宅　網嗆小草：居住正義喊爽的？

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民眾黨爆出假帳疑雲延燒，如今又爆出柯文哲妻子陳佩琪看上要價1.2億元豪宅，對此柯也證實稱「東看看、西看看」，時常針砭時事的臉書粉專黑暗流浪者今（20）日表示，1.2億元豪宅須自備7200萬現金，柯文哲夫婦是公職醫師，不能經商與兼職，顯然超出經濟能力，究竟哪來這麼多現金？而看法時間點不禁讓人聯想選舉補助款與政治獻金，很難不讓人懷疑錢最終流向，最後也喊話小草，總是愛罵政府居住正義上打假球，卻對教母在看豪宅沒意見，「居住正義是喊爽的嗎？」黑暗流浪者指出，陳佩琪遭爆看1.2億元豪宅，對此陳佩琪說法是，因為希望兒子結婚能有自己的家，所以有在到處看房沒錯，讓他不禁砲轟陳佩琪的愛子心切，是把台灣人都當白痴嗎？說明2022年12月央行祭出第4波信用管制時，對自然人購置高價住宅貸款限制，最高貸款成數降至4成，就是1.2億豪宅頂多貸到4800萬元，必須自備7200萬現金。黑暗流浪者說明，柯文哲跟陳佩琪都是公職醫師，不能經商與隨意兼職，儘管收入不低，要能夠自備7200萬現金去買1.2億元的豪宅，顯然也超出正常公職醫師的經濟能力，更何況還不是為自己買房，而是幫兒子結婚成家置產，有如此經濟能力的基本上都是企業主，而非不能經商的公職醫師，如此的大手筆，究竟柯文哲夫妻哪來這麼多現金？黑暗流浪者說，從看房的時間點是今年7月來看，實在讓人不得不拿來和這次總統大選做連結，柯文哲獲得1.1億元選舉補助款，如今又爆出民眾黨跟木可政治獻金洗錢爭議，很難不讓人懷疑這些錢的最終流向，包括那戶1.2億元的豪宅。並提到從總統大選政治獻金爭議中，已經知道柯文哲一家沒有什麼法律跟社會常識，如今得知陳佩琪在上月還去看1.2億的房子，又看到他們連基本的政治敏感度都缺乏。正常人如果獲得大量不法所得，通常都會很低調，等到風頭過了再作其他用途，不太可能馬上急著花在與自己身分顯不相稱的奢侈消費上來引人注意，偏偏柯倆夫妻如此高調，都已經弊案纏身還跑去看1.2億的豪宅，結果被屋主爆料上了新聞，連避風頭都不知道要做，「該說他們心臟很大顆嗎？」最後也喊話小草，總是愛罵政府在居住正義上打假球，卻對教主、教母在看1.2億元的豪宅這件事沒意見，那喊居住正義是在喊爽的嗎？還是對他們來說，居住正義只是拿來要求民進黨，對於藍白土地的主人跟既得利益階級就沒關係？更何況柯文哲夫妻的置產費，很可能還是小草們辛苦節衣縮食捐給他的，如果是這麼雙標又好騙，「被民眾黨政治詐騙集團當韭菜割也只是剛好而已。」