疾管署宣布9月起改名「新冠併發重症」　只通報重症減輕醫院負擔

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新冠第6波疫情即將接近尾聲，疾管署今（20）日公布新冠上週就診人數為2.6萬人次，較前一週下降22%，已是連續6週下降，且為12週以來最低，預計再1週就可脫離流行期。為了降低醫院通報負荷，疾管署表示，9/1起修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」名稱為「新冠併發重症」，比照流感僅通報重症，通報時效延長為1週內。疾管署表示，上週8/13到8/19間新增274例新冠本土確定病例（併發症），較前一週8/6到8/12間新增347例低下降，也低於流行閾值，累積併發症65歲以上長者佔79%。此外，上週新增本土死亡病例45例，較前一週新增57例下降，累積死亡個案中65歲以上長者佔90%。另近4週變異株監測統計，本土及境外病例檢出，皆以KP.3各占36%及27%為多，將持續監測疫情變化及變異株流行趨勢。疾管署表示，全球新冠疫情陽性率近期呈上升趨勢，其中，歐洲、美洲、西太平洋區陽性率上升，東地中海區則為上下波動，部分國家如韓國新冠肺炎住院數呈上升趨勢，美國陽性率持續上升，另俄羅斯、希臘、中國等國家，病例數亦處在高點。世界衛生組織(WHO)資料顯示全球近28天，於6月24至7月21日期間，與前28天期間相比，新增病例和死亡人數分別增加了30%和26%。於7月下旬全球主要流行變異株KP.3、JN.1、KP.3.1.1、KP.2占比分別為29.4%、25.7%、18.6%、12.8%，尚未增加疾病嚴重度。此外，衛福部2020年1/15公告「嚴重特殊傳染性肺炎」為第5類法定傳染病24小時內通報，2022年3/20修改通報條件，為輕症免通報、中重症才須通報。2022年5/1指揮中心解編，改為第 4類法定傳染病。2022年5/31通報時限放寬為72小時。疾管署表示，目前已透過健保資料進行輕症及住院監測，可以有效掌握疫情。為了減輕醫院逐案通報併發症負擔，經諮詢專家後，將在9/1起第4類法定傳染病「嚴重特殊傳染性肺炎」，比照流感改名為「新冠併發重症」，往後通報時限由72小時改為1週。同時，疾管署修訂病例定義，將調整臨床條件為「發燒(≧38℃)或有呼吸道症狀後14日(含)內出現肺炎或其他併發症，因而需加護病房治療或死亡者」，新制今年9/1生效，公費藥物開立條件不變，不影響民眾權益，但可以大幅減輕醫院通報負擔。疾管署提醒，國內新冠疫情下降，觀察未來一週疫情趨勢，如持續低於流行閾值，將可脫離流行期，但目前重症及死亡病例數仍多，須留意重症發生風險。若民眾有出國旅遊計畫，建議儘速接種新冠XBB疫苗，以獲得保護力。並落實勤洗手、出入人多擁擠或空氣不流通場所配戴口罩等良好個人衛生習慣，以降低病毒傳播風險。