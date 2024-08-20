「吳欣盈訪美報帳」日期遭質疑對不上　黃珊珊：無關副手身份

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民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金假帳疑雲延燒，外界質疑柯文哲訪美行程車資超貴，高達90萬元，時任柯競辦總幹事黃珊珊昨日表示，將柯文哲美西行程誤登為美東，與副總統參選人吳欣盈的美東團誤登成一團。網紅「四叉貓」劉宇今（20）日在臉書發文指出，吳欣盈在去年10月3日出訪美東，返國後的報帳是在11月6日，說法雖然可以接受，不過當時吳欣盈還不是柯文哲的副手。黃珊珊表示，吳欣盈在10月分別訪問美西、美東，旅行社請款核銷為11月，是合理報帳時序，吳欣盈也幫忙做選務工作，與是否成為副總統候選人無關。柯文哲下令由黃珊珊組成善後小組處理，並比照疫情期間的防疫記者會，每日召開記者會澄清疑慮。今日下午黃珊珊與時任柯文哲競選副總幹事陳智菡再度一同出席記者會回應。記者會上報告最新一波漏報、誤報項目，漏報部分包含：美西團支出124,534元、機票59,410元、美西團保險費11人10,077元、美東團6人保險費6,067元等；另外還有郵資、國內機票退票手續費、火車退費手續費、雜支、餐費、停車費等。誤登部分包含餐費264元誤登為89元、雜支99元誤登為98元、計程車費415元誤登為475元。黃珊珊表示，申報內容中吳欣盈飛美時間「對不上」，主要謠言來自民眾黨立院總召柯建銘的助理，但事實上柯文哲、吳欣盈在10月分別訪問美西、美東，旅行社請款核銷為11月，是合理報帳時序，吳欣盈幫忙柯文哲做選務工作，與是否成為副總統候選人無關，柯建銘助理成了「謠言製造機」。