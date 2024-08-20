衛福部明年預算增318億　卓榮泰：2030年癌症死亡減1/3是目標

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▲行政院長卓榮泰今天出席衛福部南投醫院癌症治療中心竣工暨啟用典禮。（圖／行政院中辦提供，2024.08.20）

行政院長卓榮泰今天出席衛生福利部南投醫院癌症治療中心竣工暨啟用典禮時指出，為了讓總統賴清德「健康台灣」的理念更向前跨一大步，明年度中央政府醫療及健康相關預算將增加318億元，增幅達9.4%，期盼透過經費挹注，充實各項醫療人力、設備及研發癌症治療新技術，達到2030年前國人癌症死亡減少1/3的目標。卓榮泰今（20）日指出，臺灣即將邁入超高齡社會，就醫需求不斷增加，南投幅員廣闊，不僅地方居民就醫較不便利，癌症病患更是辛苦。醫師出身的賴清德總統上任後提出「健康台灣」、「均衡台灣」兩大重要治國理念，行政團隊將積極盤整全台各縣市醫療資源，促進資源合理分配。卓榮泰說，癌症對國人生命安全，乃至於病患家庭的影響相當巨大，政府一直希望建立國家級癌症治療體系。他過去曾是台北馬偕醫院、安寧照顧基金會的參與者，相當瞭解一個人邁向人生最後旅程時，如能帶著微笑，在國家政策支持、醫療人員善用設備全心提供服務時，會比較沒有遺憾。他說，政府一直希望建立國家級癌症治療體系，積極推動「提升早期癌症篩檢」、「聚焦基因檢測與精準醫療」及「百億癌症新藥基金」等政策。明年度中央政府總預算有關醫療及健康相關預算編列，比今年度增加318億元、成長9.4%，期盼透過經費挹注，充實各項醫療人力、設備及研發癌症治療新技術，達成2030年前國人癌症死亡減少1/3的目標。縣長許淑華表示，南投是本島19縣市唯一沒重度級急救責任醫院的縣市，部立南投醫院透過醫療共享整合縣內大小醫療院所，互相支援區域聯防，非常期待南投醫院癌症中心啟用後，2年內成為全重症醫療服務醫院，這尤其需要行政院和衛福部大力支持。