神還原！統一獅復刻「神全T」宣傳照藏細節　網笑翻：以為是舊照

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▲為慶祝林益全達成2000安里程碑，統一獅推出復刻版「神全T」，神還原當年在興農牛隊的宣傳照。（圖／翻攝自林益全粉專）

在中職球場征戰多年的資深戰將「神全」林益全，在14日為統一7-ELEVEn獅出戰味全龍的比賽中，敲出個人生涯的第2,000支安打，成為繼張泰山、彭政閔後的中職史上第3人。林益全在2009年加入興農牛後，首年就以62場、271打席、249打數達成新人年最速百安紀錄，亮眼表現也讓他後續獲得神全封號。沒想到相隔多年，在林益全達成生涯2000安紀錄後有趣的是，獅隊粉絲專頁在今（20）日發出多張宣傳照，其中一張林益全就神還原了當年在興農牛隊的宣傳照，