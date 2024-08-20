神還原！統一獅復刻「神全T」宣傳照藏細節　網笑翻：以為是舊照

在中職球場征戰多年的資深戰將「神全」林益全，在14日為統一7-ELEVEn獅出戰味全龍的比賽中，敲出個人生涯的第2,000支安打，成為繼張泰山、彭政閔後的中職史上第3人。統一球團推出一系列商品，其中包含復刻當年興農牛所再版推出的「神全T」，尤其在今（20）日發出的宣傳照上藏滿細節，堪稱完美的神還原，讓許多網友笑翻，紛紛表示：「以為是舊照。」
推出神全T引熱議 宣傳照還原度爆表
林益全在2009年加入興農牛後，首年就以62場、271打席、249打數達成新人年最速百安紀錄，亮眼表現也讓他後續獲得神全封號。當年興農牛球團推出林益全周邊商品的神全T，因為字體設計、排版陽春，多年來不斷受到球迷討論，更被開玩笑稱是「史上最醜應援T」。
沒想到相隔多年，在林益全達成生涯2000安紀錄後，統一球團推出相關紀念產品時，宣布只要購買林益全兩千安系列的球衣、球員卡、皮帶，加價99元即可購買復刻版的神全T。
有趣的是，獅隊粉絲專頁在今（20）日發出多張宣傳照，其中一張林益全就神還原了當年在興農牛隊的宣傳照，不僅拍攝場地的角度、構圖、姿勢，甚至還特別佩戴墨鏡，可以說是細節度滿分的「複製再貼上」，唯獨不同的，只有球隊特表顏色，以及背號從9號變成99號。
這讓底下網友全都笑翻，紛紛留言寫道：「第一時間還沒認出這圖是新的」、「連場地也復刻」、「連墨鏡都有戴，這復刻可以啊」、「這復刻的程度只能說是太完美了」等。
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林益全在2009年加入興農牛後，首年就以62場、271打席、249打數達成新人年最速百安紀錄，亮眼表現也讓他後續獲得神全封號。當年興農牛球團推出林益全周邊商品的神全T，因為字體設計、排版陽春，多年來不斷受到球迷討論，更被開玩笑稱是「史上最醜應援T」。
沒想到相隔多年，在林益全達成生涯2000安紀錄後，統一球團推出相關紀念產品時，宣布只要購買林益全兩千安系列的球衣、球員卡、皮帶，加價99元即可購買復刻版的神全T。
有趣的是，獅隊粉絲專頁在今（20）日發出多張宣傳照，其中一張林益全就神還原了當年在興農牛隊的宣傳照，不僅拍攝場地的角度、構圖、姿勢，甚至還特別佩戴墨鏡，可以說是細節度滿分的「複製再貼上」，唯獨不同的，只有球隊特表顏色，以及背號從9號變成99號。
這讓底下網友全都笑翻，紛紛留言寫道：「第一時間還沒認出這圖是新的」、「連場地也復刻」、「連墨鏡都有戴，這復刻可以啊」、「這復刻的程度只能說是太完美了」等。