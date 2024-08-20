李亦伸專欄／湖人充滿變數！沒有人看好　ESPN+B/R專家直接看衰

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▲NBA 2024-25賽季的場次出爐，其中最受矚目的「聖誕大戰」的對決戲碼也已經公布，洛杉磯湖人和金州勇士兩隊今年將進行交手，這意味著LeBron James和Stephen Curry兩名球星將在這一天進行對決，這將是兩人所屬的球隊在2018年之後，首次在聖誕節進行對戰。（圖／美聯社／達志影像）

▲NBA洛杉磯湖人今夏對許多市場上的大咖都頗感興趣，期望透過銀彈攻勢網羅，但卻都無功而返。而美媒也用一張圖「嘲諷」湖人，表示他們除了與LeBron James(左)、Bronny James(中)完成簽約，其他補強都未能如意。（圖／美聯社／達志影像）

ESPN最新專家票選，湖人是新賽季最可能陷入「混亂」球隊，直接看衰。排第二的是快艇。1、流失兩名輪換主力小前鋒Taurean Prince、後衛Spencer Dinwiddie。2、四年3200萬美元續約上季輪換陣容邊緣人21歲後衛Max Christie。Max Christie上季場均出賽14分鐘，場均4.2分、2.1籃板，投籃命中率4成27，三分命中率3成56，連主要輪換都擺不進去。3、兩年1.04億美元續約「老詹」LeBron James。4、開除教練Darvin Ham，新教練JJ Reddick曾任電視球評，毫無NBA執教或助教經驗。菜鳥教練JJ Reddick被絕大多數人看衰，老詹明年40歲，年紀體能持續力都是疑問，Anthony Davis過去幾年傷病史豐富，但他要扛起湖人中興責任和核心，另外更糟的是湖人在自由球員市場「毫無進展」。戰力流失，主力更老，菜鳥教練，健康疑慮，湖人新賽季被看衰+唱衰，ESPN評為最混亂球隊，剛剛好而已。JJ Reddick或許是個「天才」，他有機會像2015年接手執教勇士的Steve Kerr一樣，一鳴驚人。透過電視球評和分析理解，JJ Reddick對比賽、球員心理、球隊文化、球星能力有相當紮實籃球知識和經歷，儘管沒有執教經驗，但這無損他的執教。NBA絕大多數NBA教練都很平庸，湖人啟用一個沒有執教經驗和助教經驗的菜鳥教練，我反而喜歡這樣的選擇和賭注。JJ Reddick聰明、理解籃球，做為球評他觀察兩年NBA現況和比賽，同時跟老詹一起主持節目，建立不錯默契和互動，這可以是他一鳴驚人起手式。最後是傷病問題，湖人上季有一半以上時間都在跟傷病對抗。後衛Gabe Vincent例行賽只打了11場(賽季82場)，防守專家Jared Vanderbilt季後賽全掛，例行賽只打29場，3D鋒衛Cam Reddish例行賽只打48場，替補中前鋒Christian Wood例行賽打了50場，四名主要輪換球員健康出賽率不到四成。ESPN和B/R都低估湖人，他們都不看好JJ Reddick，湖人戰力確實就卡在西區第8到第10之間，需要透過附加賽再拚季後賽。湖人確實沒有實質補強，但以湖人現有兵源和天賦，主要輪換能有八成五以上出席率和保持健康，湖人有機會挑戰50勝。