曾與林志玲老公傳緋聞！女星爆「臥床不起、行動困難」　近況曝光

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▲日本女星松本莉緒在2019年10月22日德仁天皇登基當天，跟圈外男友閃電結婚，震驚整個演藝圈。（圖／松本莉緒IG）

▲松本莉緒近日透過IG發文透露，自己近期飽受婦科的困擾，賀爾蒙受到了一些影響，「從七月中到八月底，我大部分時間都臥床不起。我很難站起來洗臉洗澡，連10步路都走不了。」（圖／松本莉緒IG）

日本女星松本莉緒過去曾跟台灣第一名模林志玲的老公AKIRA傳出緋聞，不過她後來在2019年10月22日德仁天皇登基當天，跟圈外男友閃電結婚，震驚整個演藝圈，後來又在同一年年底宣布懷孕喜訊，結婚不到兩個月就懷孕，讓外界都瘋猜她當初是帶球閃婚。後來，松本莉緒也轉行當瑜珈老師，近期在社群上透露自己身心出了問題，甚至嚴重到連走路、洗澡都有困難，吸引不少網友關注。松本莉緒近日透過IG發文透露，自己近期飽受婦科的困擾，賀爾蒙受到了一些影響，讓她不得不面對自己身體和心靈的問題，「從七月中到八月底，我大部分時間都臥床不起。我很難站起來洗臉洗澡，連10步路都走不了，水跟食物都變得不好吃，我不再喜歡做自己想做的事情，我無能為力。我會在半夜開始哭泣，我被一種昏昏欲睡和無助的感覺所包圍。」因為身體出了這樣的狀況，讓松本莉緒意識到，「在我狼狽不堪的時候，有一個理解我的家人是多麼重要，比起我沒有的愛，我更珍惜我現在擁有的愛。不再追求即將離開的，也不要拒絕即將到來的。或許⁡人們可能會討厭我，因為我誠實地表達了我內心的話語，但這件我無法忽視的大事，讓我的人生有了深刻的體會。」⁡⁡她也表示自己現階段要努力把身體養好，為家庭和孩子努力，讓許多粉絲看了都相當心疼。其實，松本莉緒在1995年至1999年之間曾以「松本惠」這個藝名在演藝圈闖蕩，曾經參與過《千面女郎》、《聖者的行進》等日劇作品，後來因為經紀合約問題，暫停演藝事業一段時間，直到2002年才改名為松本莉緒，並復出和金城武合作《黃金保齡球》，甚至還跟林志玲老公AKIRA傳過緋聞，目前則是淡出演藝圈，但仍擁有不少人氣。