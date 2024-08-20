「小劉亦菲」墜樓罹患解離失憶症！遭戀人背叛陷低潮　靠選美重生

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▲李昱欣（右）在許聖梅（左）主持的《危機女王》中提到自己曾經遭遇背叛和意外受傷的打擊。（圖／李昱欣提供）

▲李昱欣是2019年全球城市小姐台北市冠軍，上海賽區亞軍。（圖／李昱欣提供）

▲李昱欣因為一場意外，踏上尋訪世界之旅。（圖／李昱欣提供）

▲選美皇后李昱欣成為暢銷書作家。（圖／李昱欣提供）

24歲李昱欣曾參加第十四屆全球城市小姐獲得台北市冠軍，以及上海賽區亞軍，外型亮眼的她散發出仙女氣場，有「小劉亦菲」的封號，不僅如此，她還是學霸，畢業於加拿大多倫多大學三一學院，遊歷美國、加拿大、中國等20多國。日前她接受《危機女王》主持人許聖梅訪問透露，在17歲那年曾不小心從8樓墜落，又被戀人背叛，種種打擊造成身心受到重創，因此離患「解離失憶症」，是靠著選美舞台重新振作。李昱欣透露，她在剛滿14歲時，決定一個人去美國留學，在加州和德州度過了高中4年。那是李昱欣獨自生活在國外的起點，也是人生中重要的轉折點，「孤單和陌生是當下最真實的感受，與陌生人交流，習慣不同的文化。起初深感茫然，不知道如何適應這個全新的環境。然而，正是這種孤單和陌生，激發了我年輕又不畏懼的勇氣。」李昱欣被誤以為是典型白富美，但她曾經遭遇極大打擊。在17歲那年，李昱欣因為一次意外從公寓8樓摔落受傷，人生計畫都被打亂。她在康復的過程中，又得知了許多打擊性的消息，「戀人的背叛、朋友的離去，甚至是家人的不理解和拋棄。種種打擊，使我陷入了重度憂鬱的情緒循環。身體上的恢復已屬不易，但心靈上的恢復更顯緩慢而艱難。」李昱欣受傷1年多後，在親戚朋友的建議下，決定讓自己振作起來，因此報名參加選美比賽，並獲得第一名，她坦言，「透過準備的過程，漸漸地開始與我生活的這片土地產生連結，覺得很榮幸，能透過我的參與，讓更多人了解這座美麗的城市。」最近李昱欣晉身成為暢銷書作家，在書中紀錄過往，喚回被抹去的記憶，新書上架之後，鼓勵了不少同樣遭遇人生低潮的人。李昱欣表示：「在受傷後的2年，生活一切都很順利。某天打掃房間時，找到一張2年多前的照片。奇怪的是，我竟然完全沒有印象。才知道原來我是患上了解離性失憶症，這是一種大腦為了自我保護而抹除創傷記憶的狀態。當下，我的手止不住地顫抖，既震驚也害怕。如果已經失去了這些記憶，我究竟還失去了其他哪些記憶？於是我開始了喚回被抹去的記憶、重新發現自我的旅程。」