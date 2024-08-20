中捷砍人案！雙方協商後達成和解共識　長髮哥：想給對方個機會

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▲長髮哥為阻止犯嫌傷人導致臉部受傷。（圖／記者顏幸如攝）

台中捷運5月21日發生隨機砍人事件，住在高雄的20歲洪姓嫌犯，帶3把刀北上犯案，造成17歲呂姓高中生、長髮男許瑞顯受傷送醫；今（20）日進行第二次調解，洪男父母與長髮哥以100萬元達成共識，順利和解。據了解，洪男5月21日上午11時許，攜帶3把刀械從中捷水安宮站上車，不料卻在過程中突然襲擊其他乘客，導致27歲許姓男子及一名17歲呂姓少年受傷，其中許男臉部中了2刀濺出大量鮮血，至於少年則是肋骨斷裂傷勢嚴重，最終在眾人合力之下，才成功將洪男壓制在地。後續警方查出，洪嫌犯案前一周先在高雄一間五金行購買凶器，5月19日就從台南搭乘高鐵北上台中，同晚入住一間摩鐵，一待就是兩個晚上，直到同月21日上午退房，並搭乘計程車前往捷運水安中站，行兇前還曾吞下8顆鎮定藥物平穩情緒。經查，洪姓男子因家庭、求學等因素，對社會產生不滿，從今年4月間就預謀藉由殺人「讓全國民眾看到自己」，原本洪男預定在5月20日北上台中捷運站持刀殺人，不過其考量隔天為台北捷運鄭捷殺人案發生10周年，因此選定21日動手。日前許男及洪男赴台中地院調解時未達成共識，今天下午2度調解後，雙方同意以100萬元和解，對此，許男表示，考量洪男自己沒有償還能力，他對洪男又沒到十分厭惡，因此想給對方個自省的機會。