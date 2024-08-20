民調／下屆新北市長之爭！藍派出「他」最強　領先蘇巧慧、黃國昌

我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市長侯友宜於2026年任期屆滿，下任各政黨派誰出來競選，引起外界關注，據今（20）日最新TVBS最新民意調查中心顯示，在藍綠白三方競選的情況下，若國民黨推派李四川參選新北市長、民進黨推派蘇巧慧、民眾黨推派黃國昌，新北市民有40%支持李四川，有32%支持蘇巧慧，黃國昌則為10%。最新TVBS最新民意調查中心指出，進一步交叉分析顯示，50至59歲市民，支持李四川的比例最高，達五成，與支持蘇巧慧的比例（29%）差距約兩成，兩人差距是所有年齡層最大，另外有11%支持黃國昌；60歲以上選民，有44%支持李四川，35%支持蘇巧慧，兩人差距近一成，支持黃國昌的比例僅3%，是所有年齡層中最低。民調說明，40-49歲選民，有37%支持李四川，32%支持蘇巧慧，12%支持黃國昌；李四川及蘇巧慧在20-29歲選民（34：32%）及30-39歲選民（30：28%）皆差距兩個百分點，差距較小，同時，30-39歲有18%選民支持黃國昌，是所有年齡層最高。民進黨認同者對蘇巧慧支持度為78%；國民黨認同者有87%支持李四川；民眾黨認同者有50%支持黃國昌，27%支持李四川，15%蘇巧慧；中立選民則較支持李四川（33%），21%支持蘇巧慧，7%支持黃國昌，但有39%未表態。另外，民調若是國民黨是推派洪孟楷參選，洪孟楷的支持度為32%，與支持蘇巧慧的33%相當，另外，黃國昌為14%，有21%未決定；如果國民黨是推派劉和然參選，有36%市民會支持蘇巧慧，高於25%支持劉和然，兩人差距一成以上，另外有16%支持黃國昌，有20%未決定。如果民進黨是推派林右昌參選，與李四川、黃國昌競逐，李四川的支持度為40%，領先林右昌的27%，雙方差距13個百分點，黃國昌為13%，有20%未決定；若國民黨是推派洪孟楷，與林右昌、黃國昌競選，調查顯示，有30%新北市民表示支持洪孟楷，與31%支持林右昌相當，16%支持黃國昌，另外23%尚未決定。若是由劉和然與林右昌、黃國昌三人參選，有31%新北市民支持林右昌，領先劉和然（25%）6個百分點，19%支持黃國昌，另外26%尚未決定。整體而言，目前國民黨內三位人選中，以李四川參選時支持度較高；民進黨則是蘇巧慧參選支持度略高於林右昌參選；而民眾黨黃國昌目前支持度居弱勢，但有一成至二成的支持度，可能影響選情變化。本次調查是TVBS民意調查中心於113年8月13至19日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,434位20歲以上新北市民，其中拒訪為428位，拒訪率為29.8%，最後成功訪問有效樣本1,006位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。