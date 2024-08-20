加速產業升級再躍進！產業園區管理局舉辦政府輔導補助產業說明會

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▲產業園區管理局台南分局舉辦國際新式專班及政府輔導補助產業說明會，以加速產業升級再躍進。(資料照／記者黃守作攝)

▲國際新式專班及政府輔導補助產業說明會，由產業園區管理局台南分局分局長曹家文(站立者)主持。(圖／產業園區管理局台南分局提供)

▲吳鳳科技大學副校長盧維新(站立者)分享運用工學交替制度，如何吸引國際學生來台學習及實習之措施，以解決長期人力不足缺工狀況，並逐一向與會企業說明解惑。(圖／產業園區管理局台南分局提供)

經濟部產業園區管理局台南分局於今(20)日，在該分局朴子兼義竹產業園區服務中心會議室，舉辦國際新式專班及政府輔導補助產業說明會，透過多元人力資源方案對症下藥，找到企業用人的最佳處方箋，以加速產業升級再躍進。產業園區管理局台南分局國際新式專班及政府輔導補助產業說明會，是由產業園區管理局台南分局分局長曹家文主持，產業園區管理局台南分局副分局長郭崇文、嘉義縣工商發展投資策進會總幹事戴光宗、嘉義縣政府勞工及青年發展處處長陳奕翰、吳鳳科技大學副校長盧維新、財團法人中衛發展中心處長張鴻斌、社團法人中華民國工業安全衛生協會副秘書長黃建平、勞動部雲嘉南分署朴子就業服務中心主任張春美、中華民國工業區廠商聯合總會南區理事長聯誼會會長蔡銘仁、朴子廠商聯誼會主任委員楊碩霖、義竹廠商聯誼會主任委員翁登福等人，以及嘉義縣內各企業單位代表與會。產業園區管理局台南分局分局長曹家文表示，在高齡社會化及少子化的浪潮影響下，各產業均面臨缺工衝擊，國際生要留台工作，重點在於創造企業的需求，嘉義縣的水上產業園區與中埔產業園區仍在開發招商階段，但儼然已成為投資熱點。吳鳳科技大學副校長盧維新在會中，分享運用工學交替制度，如何吸引國際學生來台學習及實習之措施，以解決長期人力不足缺工狀況，並逐一向與會企業說明解惑。盧維新說，產業園區管理局國際新式專班，是透過吳鳳科技大學引進國際學生，連結國際專班模式，以產業需求為導向，產學共同甄選及培育學生，再由政府及產業共同挹注資源，增進國際學生來我國就學與就業誘因，結合畢業後留台就業機制，以加速補足產業所需人才。盧維新認為，這不僅有助於解決產業的長期人力需求，更吸引全球優秀的國際生來台就學，為我國引入優質人才，大幅提升產業競爭力。曹家文指出，此次活動更有已完成申租簽約的多家企業踴躍參與，印證了回嘉投資熱點－嘉義縣中埔與水上產業園區的實力，可見產業園區管理局在招商階段就啟動的一條龍服務精神，讓企業從進駐到後續發展，都能及時提供全面的政策補助與人才媒合支援，以確保企業順利營運與成長。