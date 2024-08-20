加速產業升級再躍進！產業園區管理局舉辦政府輔導補助產業說明會

經濟部產業園區管理局台南分局於今(20)日，在該分局朴子兼義竹產業園區服務中心會議室，舉辦國際新式專班及政府輔導補助產業說明會，透過多元人力資源方案對症下藥，找到企業用人的最佳處方箋，以加速產業升級再躍進。
產業園區管理局台南分局國際新式專班及政府輔導補助產業說明會，是由產業園區管理局台南分局分局長曹家文主持，產業園區管理局台南分局副分局長郭崇文、嘉義縣工商發展投資策進會總幹事戴光宗、嘉義縣政府勞工及青年發展處處長陳奕翰、吳鳳科技大學副校長盧維新、財團法人中衛發展中心處長張鴻斌、社團法人中華民國工業安全衛生協會副秘書長黃建平、勞動部雲嘉南分署朴子就業服務中心主任張春美、中華民國工業區廠商聯合總會南區理事長聯誼會會長蔡銘仁、朴子廠商聯誼會主任委員楊碩霖、義竹廠商聯誼會主任委員翁登福等人，以及嘉義縣內各企業單位代表與會。
產業園區管理局台南分局分局長曹家文表示，在高齡社會化及少子化的浪潮影響下，各產業均面臨缺工衝擊，國際生要留台工作，重點在於創造企業的需求，嘉義縣的水上產業園區與中埔產業園區仍在開發招商階段，但儼然已成為投資熱點。
吳鳳科技大學副校長盧維新在會中，分享運用工學交替制度，如何吸引國際學生來台學習及實習之措施，以解決長期人力不足缺工狀況，並逐一向與會企業說明解惑。
盧維新說，產業園區管理局國際新式專班，是透過吳鳳科技大學引進國際學生，連結國際專班模式，以產業需求為導向，產學共同甄選及培育學生，再由政府及產業共同挹注資源，增進國際學生來我國就學與就業誘因，結合畢業後留台就業機制，以加速補足產業所需人才。
盧維新認為，這不僅有助於解決產業的長期人力需求，更吸引全球優秀的國際生來台就學，為我國引入優質人才，大幅提升產業競爭力。
曹家文指出，此次活動更有已完成申租簽約的多家企業踴躍參與，印證了回嘉投資熱點－嘉義縣中埔與水上產業園區的實力，可見產業園區管理局在招商階段就啟動的一條龍服務精神，讓企業從進駐到後續發展，都能及時提供全面的政策補助與人才媒合支援，以確保企業順利營運與成長。
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產業園區管理局台南分局分局長曹家文表示，在高齡社會化及少子化的浪潮影響下，各產業均面臨缺工衝擊，國際生要留台工作，重點在於創造企業的需求，嘉義縣的水上產業園區與中埔產業園區仍在開發招商階段，但儼然已成為投資熱點。
吳鳳科技大學副校長盧維新在會中，分享運用工學交替制度，如何吸引國際學生來台學習及實習之措施，以解決長期人力不足缺工狀況，並逐一向與會企業說明解惑。
盧維新說，產業園區管理局國際新式專班，是透過吳鳳科技大學引進國際學生，連結國際專班模式，以產業需求為導向，產學共同甄選及培育學生，再由政府及產業共同挹注資源，增進國際學生來我國就學與就業誘因，結合畢業後留台就業機制，以加速補足產業所需人才。
盧維新認為，這不僅有助於解決產業的長期人力需求，更吸引全球優秀的國際生來台就學，為我國引入優質人才，大幅提升產業競爭力。
曹家文指出，此次活動更有已完成申租簽約的多家企業踴躍參與，印證了回嘉投資熱點－嘉義縣中埔與水上產業園區的實力，可見產業園區管理局在招商階段就啟動的一條龍服務精神，讓企業從進駐到後續發展，都能及時提供全面的政策補助與人才媒合支援，以確保企業順利營運與成長。