杜絕高處安全破口！高市勞工局對易造成墜落災害之作業場所稽查

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▲高雄市政府勞工局勞動檢查處針對建築工程易造成墜落災害之作業場所進行工地預防墜落稽查。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局勞動檢查處呼籲營造廠須確保鷹架全時安全。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局勞動檢查處近期針對建築工程易造成墜落災害之作業場所，進行工地預防墜落稽查工作，以杜絕高處安全破口。高雄市政府勞工局局長江健興表示，營建工地同時有各級工種承攬人共同作業的情形，倘放任各承攬包商隨意拆除施工架構件，或未採取管制、防護與復原措施，便會產生許多安全破口，危及作業人員之安全。江健興說，營造廠應負起整體作業安全統合管理的責任，除應依CNS4750的規範，隨時保持施工架各構件完整、不可任意拆卸，若因作業需求拆除部分構件後形成開口，則需配合作業範圍管制，並讓勞工確實使用安全帶進行作業，且須防範施工架與構造物間的開口，採取設置補助踏板或長條型防墜網，以確保後續作業安全無虞，避免發生墜落危害。江健興並說，他已責成該局勞動檢查處針對建築工程易造成墜落災害之作業場所進行稽查，採取加強督檢、裁罰及停工等強力措施，經統計，今(113)年8月迄今已針對建築工地執行240場次稽查，其中工地施工架(鷹架)安全為主要督檢重點，常見的缺失包括，工地因吊料需求而拆除施工架交叉拉桿及下拉桿，或因作業需求而移除施工架內側交叉拉桿，卻未補設水平構件等。勞工局勞動檢查處處長郭清吉指出，營建工地各承攬包商共同作業，施工環境多變，這些缺失容易形成開口部分，造成墜落危害，營造廠須負起統合管理的責任，確保施工架全時安全，除應於作業前告知承攬人勿隨意拆除施工架構件、管控工程項目並進行作業管制外，且應確實執行工地巡視及作業指揮，隨時維護施工架安全無虞，杜絕高處安全破口，以保障作業安全。