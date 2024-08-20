佐佐木希訂66萬耳環「落跑不付錢不領貨」　警方介入渡部建秒匯款

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▲渡部建（左）2020年閃辭8項工作後，就被爆出家暴、偷吃等醜聞。（圖／佐佐木希IG）

▲佐佐木希曾跟同一位珠寶工匠訂製戒指，二度委託製作「誕生石耳環」卻不付錢。（圖／佐佐木希IG）

▲▼佐佐木希對於《週刊文春》的爆料，解釋該珠寶工匠言行怪異，才未領貨、付錢。（圖／iNtimité_onemile IG、翻攝週刊文春）

日本「最美女星」佐佐木希傳出下訂價值66萬日圓（約台幣14萬元）的「誕生石耳環」卻不付錢跟領貨，珠寶工匠氣到報警，她的老公渡部建趕緊匯款並道歉，佐佐木希的公司對此表示「是工匠的訊息讓人感到害怕」所以才未領貨付款，佐佐木希方也已尋求警方協助，雙方各執一詞。2005年，佐佐木希被《日本全國尋找美女》活動的搜查員發掘，她的照片刊登封面後走紅，當了一陣子的模特兒，曾入圍TC Candler全球百大美女第33名，還曾被《日經雜誌》評選為日本最美女演員，獲有「日本美少女」、「日本素顏最美女星」、「亞洲最美女星」、「最想整容成的日本女明星」等稱號，美貌有目共睹。她在2017年宣布跟諧星渡部建結婚，婚訊震撼各界，更在2018年生下1子，大家都覺得「渡部建憑什麼能娶走女神」；沒想到渡部建卻在2020年背叛美人妻，出軌次數不只一次，大玩多人運動之外，還到殘障廁所搞野戰，價值觀顛覆大眾，佐佐木希最終選擇原諒，渡部建則遭到業界封殺一陣子，到了2022年才復出，夫妻倆也在2023年迎來二兒子，目前感情穩定。根據《週刊文春》報導，佐佐木希曾委託珠寶工匠製作戒指，當拿到成品後，佐佐木希再次委託對方製作「誕生石耳環」，她對工匠說：「這是將來要交給孩子（二兒子）的東西，所以預算多少都沒關係！」工匠為了專心替佐佐木希製作耳環，推掉許多訂單，沒想到事後佐佐木希卻不付錢，雙方引發衝突。工匠跟記者透露，他多次催促佐佐木希付款，但佐佐木希總是以「因為明天和後天有工作，沒有時間，會在下週試試」為由推託，工匠對她的信任全失，決定報警處理，也跟佐佐木希表示：「付款期限已過，請盡快抽時間支付。所有製作工作都將中止。」工匠後續都不接佐佐木希的電話，渡部建最後也支付66萬日圓並道歉。工匠表示：「這對夫妻似乎誤以為一切都能如他們所願。我已經向警察局諮詢了整個過程，我不想再與他們有任何牽扯。」佐佐木希公司對此回覆：「佐佐木希說沒有約定今年5月是匯款期限，後來因為工匠突然變的奇怪，所以我們對他聯繫的內容感到非常恐懼，雖然未領取商品，但佐佐木希已經匯款66萬日圓，目前我們也已向警方諮詢。」而該起糾紛，《週刊文春》將於21日發行的週刊中揭曉。