陳佩琪賞1.2億豪宅　黃智賢：一副現金沒處花的暴發戶樣

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民眾黨爆出假帳疑雲延燒，如今又爆出柯文哲妻子陳佩琪看上要價1.2億元豪宅，對此柯也證實稱「東看看、西看看」，對此名嘴黃智賢今（20）日發文質疑，說謊不能講究點？豪宅是不用預約可以隨便看？批評陳佩琪一副滿手現金沒處花的暴發戶模樣，對自己兒子是個寶，對其他人則是刻薄冷血無下限，而政治獻金假帳看起來簡單不過，就是用政治變現，然後把現金洗到自己懷裡的劇情。黃智賢表示，民眾黨假帳案，現傳監察院4月就退回柯文哲政治獻金申報，所以柯文哲從頭到尾在撒謊，也難怪跟黃國昌，這麼恨監察院，從5月開始就喊著要違憲廢監察院，因為京華城案，監察院的調查報告就直接打臉柯文哲，如今政治獻金案又退回柯文哲申報，「監察院真討厭」。黃智賢也質疑，為何所謂10幾萬筆，支持者給的政治獻金，要人工一筆筆，去改成現金？是不是要化整為零？難道要隱匿給錢的人，裡面會不會有財團的整筆，變成1萬元以下的零錢？黃智賢也說，柯文哲跟販毒者一樣，只要現金，政治獻金居然多數是現金，木可賣產品也熱愛現金，但柯文哲過去可以一切都要數位化的人，現在跟毒犯看齊，成為現金鈔票粉。黃智賢說，為什麼柯文哲可以用人頭開木可公司，賣東西把政治變現？而車載斗量的政客，為什麼沒有其他人敢這樣幹？難道是別人笨不愛錢，還是柯文哲的新政治搞錢太猴急？別人再貪，都有底線，都還要點臉。至於陳佩琪遭爆看1.2億豪宅，回應稱在附近剛好隨便看看，黃智賢砲轟，說謊能不能講究一點，豪宅是不用預約可以隨便看？更何況，是一看就看好幾個建案，但過去不是才將原來的老房子過戶給兒子，價值6千萬元，而再給兒子第2戶房，一出手就是1.2億豪宅？黃智賢也說，陳佩琪一副滿手現金沒處花的暴發戶樣，自己的兒子是寶，對其他人卻刻薄冷血無下限，整本政治獻金假帳，看起來簡單不過，就是用政治變現，然後把現金洗到自己懷裡的劇情，政治獻金牽涉的起碼幾億。最後黃智賢也不忘批評柯文哲，見到有錢人，膝蓋就軟了、口水就流了，口口聲聲居住正義、Ｍ超越藍綠，其實只是邪教唸咒，一唸小草就邪靈附體，傾家蕩產，出錢出力，「為文哲老大付出一切」。