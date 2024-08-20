巴黎奧運後爆紅！粉絲直逼百萬　羽球正妹志田千陽追星超狂熱　

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲志田千陽（中）追星成功，還跟偶像山下美月（左）合照。（圖／山下美月X）

▲▼志田千陽不知道節目安排驚喜，見到偶像山下美月嚇到語無倫次，而她在奧運背的球拍袋上的山下美月章魚吊飾，也被全國觀眾熱議。（圖／翻攝日本電視台、乃木坂46官網）

▲▼志田千陽不知道節目安排驚喜，見到偶像山下美月嚇到語無倫次，而她在奧運背的球拍袋上的山下美月章魚吊飾，也被全國觀眾熱議。（圖／翻攝日本電視台、乃木坂46官網）

巴黎奧運期間，奪得羽球女雙銅牌的日本選手志田千陽與松山奈未因為其場上對打的美貌及可愛的互動迅速傳遍全網，志田千陽與松山奈未在回到日本後，受邀錄製綜藝節目《奶油濃湯！THE★LEGEND 巴黎奧運獎牌得主大集合SP》，電視台也特地邀請志田的偶像，也就是乃木坂46的前成員山下月美。經過幾天後，志田千陽也在INSTAGRAM上發布與山下美月的合照，並透露出自己因為太緊張，所以當時的腦袋一片空白，貼文也精心的套用音樂「我會喜歡上自己的」(僕は僕を好きになる)，因為這首歌就是山下美月首次在乃木坂46擔任Center的歌曲，