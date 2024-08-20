巴黎奧運後爆紅！粉絲直逼百萬　羽球正妹志田千陽追星超狂熱　

巴黎奧運期間，奪得羽球女雙銅牌的日本選手志田千陽與松山奈未因為其場上對打的美貌及可愛的互動迅速傳遍全網，志田千陽更是因為她場上各種活潑開朗的舉動與亮麗的外型圈粉無數，如今INSTAGRAM的追蹤數已高達90萬，即將朝著百萬追蹤前進的她人氣絲毫不輸給她的偶像乃木坂46。
節目上與偶像合體 志田千陽透露自己腦袋一片空白
志田千陽與松山奈未在回到日本後，受邀錄製綜藝節目《奶油濃湯！THE★LEGEND 巴黎奧運獎牌得主大集合SP》，電視台也特地邀請志田的偶像，也就是乃木坂46的前成員山下月美。兩人的合體與志田害羞的反應立刻引起廣大的討論，許多網友紛紛表示，原來奧運獎牌得主在偶像前也會展現出如此慌張的神情。
經過幾天後，志田千陽也在INSTAGRAM上發布與山下美月的合照，並透露出自己因為太緊張，所以當時的腦袋一片空白，貼文也精心的套用音樂「我會喜歡上自己的」(僕は僕を好きになる)，因為這首歌就是山下美月首次在乃木坂46擔任Center的歌曲，而幾乎每一篇貼文中，志田都會搭派乃木坂46的歌曲，十足地展現出她對追星的狂熱與喜愛。
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志田千陽與松山奈未在回到日本後，受邀錄製綜藝節目《奶油濃湯！THE★LEGEND 巴黎奧運獎牌得主大集合SP》，電視台也特地邀請志田的偶像，也就是乃木坂46的前成員山下月美。兩人的合體與志田害羞的反應立刻引起廣大的討論，許多網友紛紛表示，原來奧運獎牌得主在偶像前也會展現出如此慌張的神情。
經過幾天後，志田千陽也在INSTAGRAM上發布與山下美月的合照，並透露出自己因為太緊張，所以當時的腦袋一片空白，貼文也精心的套用音樂「我會喜歡上自己的」(僕は僕を好きになる)，因為這首歌就是山下美月首次在乃木坂46擔任Center的歌曲，而幾乎每一篇貼文中，志田都會搭派乃木坂46的歌曲，十足地展現出她對追星的狂熱與喜愛。