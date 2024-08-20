前AKB48偶像改行去西門町擺攤！1天最高賺7000元　比當藝人賺更多

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▲成為老闆的高硯晨親力親為的為客人們製作糰子，等待的過程中也友善熱情的和顧客閒聊，除了原有的粉絲外又再吸引了不少忠實顧客。（圖／lynnkao0330、_cl.paradise.shop_ IG）

▲主持人兼YouTuber阿部瑪利亞（左圖）和近日一舉一動都備受關注的樂天女孩陳詩媛（右圖）都是前AKB48 Team TP的成員。（圖／_abedesu、10yuan.0424 IG）

前AKB48 Team TP成員高硯晨，自去年9月後漸漸淡出娛樂圈，上月剛滿18歲的她近日被拍到從女團改行，開始與妹妹在西門町做起了糯米丸子攤，每日下午4點半開張的丸子攤，業績最好的時候單日收益竟可達7000元，令不少粉絲超吃驚，也感嘆沒想到偶像改行後居然賺得比偶像時期還多。女團偶像時期的高硯晨，在團體中一直是年齡最小的成員，去年9月完成第七張單曲《11月的腳錬》握手會後便結束了自己長達5年半的偶像人生。在父親的支持下，高硯晨重新轉行，和妹妹兩人一起在台北西門町開啟擺攤賣糰子的生活。曾為偶像的她，攤位不乏有粉絲過來光顧朝聖，成為老闆的高硯晨親力親為的為客人們製作糰子，等待的過程中也友善熱情的向顧客閒聊，除了原有的粉絲外又再吸引了不少忠實顧客。而前偶像改行到西門町擺攤的消息一曝光，也引來不少好奇的顧客關注，深入了解後的顧客們比起高硯晨前偶像的經歷，更多人感嘆她一個上月才剛滿18歲的女孩，居然能有如此吃苦耐勞的毅力和行動力。說到AKB48 Team TP，不少人對她們的印象還是停留在公司財務危機導致營運困難，但AKB48 Team TP也培育出不少啦啦隊和跨行再出發的女孩。如今時常活躍在大眾視野的綜藝節目《木曜4超玩》主持人阿部瑪利亞、日本職棒軟銀鷹隊啦啦隊的邱品涵、中信啦啦隊Passion Sisters的冼迪琦，和最近一舉一動都受到熱議的陳詩媛與姊姊陳詩雅都是來自AKB48 Team TP。